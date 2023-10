Emerson Royal se apresenta à seleção brasileira no Uruguai: 'Orgulho muito grande'

Sorridente, Emerson Royal se apresentou à seleção brasileira neste sábado, em Montevidéu, onde será disputado o duelo com o Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, às 21 horas de terça-feira, no Estádio Centenário. O lateral-direito de 24 anos deixou os treinamentos do Tottenham ao ser chamado por Fernando Diniz para substituir Danilo, que sofreu uma lesão muscular durante o empate por 1 a 1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá, quinta-feira.

"Pra mim é sempre um privilégio estar aqui na Seleção, um orgulho muito grande. Obviamente, pra merecer estar aqui, a gente tem que estar trabalhando duro no clube e é o que eu venho fazendo esse tempo todo. Quero agradecer ao professor Fernando Diniz por confiar no meu trabalho e dizer que eu venho pra somar e ajudar os meus companheiros da melhor maneira para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Uruguai", afirmou o jogador.

Esta é a 19ª convocação de Emerson, que já entrou em campo pela seleção em nove partidas. Na atual temporada, não vem sendo muito aproveito pelo técnico Ange Postecoglou no Tottenham. Fez seis partidas, duas delas como titular, e marcou um gol, no empate por 2 a 2 com o Brentford na primeira rodada do Campeonato Inglês.

As laterais foram motivo de dor de cabeça para Diniz depois da convocação para os jogos deste mês. Na lista original, os nomes convocados para a lateral direita foram Vanderson, do Monaco, e Danilo. Vanderson foi cortado porque se lesionou antes mesmo da apresentação, jogando pelo clube francês, e deu lugar a Yan Couto, do Cádiz, que entrou no segundo tempo da partida contra os venezuelanos para substituir Danilo.

Na lateral esquerda, o treinador também teve de trocar os dois convocados originalmente. Caio Henrique, do Monaco, e Renan Lodi, do Olympique de Marselha, se lesionaram e foram substituídos por Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. Outra mudança forçada por lesão foi a entrada do atacante David Neres, do Benfica, na vaga de Raphinha, do Barcelona.