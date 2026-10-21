Embalado como visitante, Athletico reencontra o Vitória no palco de sua maior goleada no ano

O Athletico visita o Vitória neste sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto marcado pelo contraste entre o seu excelente desempenho recente como visitante e a memória de uma goleada traumática. A partida acontece no estádio Barradão, mesmo palco onde o Furacão sofreu sua pior derrota na temporada de 2026: um 4 a 0 aplicado pela equipe baiana nas oitavas de final da Copa do Brasil, resultado que eliminou os paranaenses da competição mesmo após terem vencido o jogo de ida por 2 a 0.

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Apesar do retrospecto negativo no local, a fase atual do rubro-negro fora de casa traz otimismo. Desde o fim da pausa para a Copa do Mundo, em julho, o Athletico disputou sete partidas como visitante pelo Brasileirão, acumulando quatro vitórias — contra São Paulo, Santos, Botafogo e Chapecoense —, dois empates e apenas uma derrota. O aproveitamento de 66% dos pontos nesse período alavancou a campanha geral do clube longe de Curitiba (PR), que antes era de apenas 29%, colocando a equipe com o sexto melhor desempenho do campeonato nessa condição.

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O técnico Odair Hellmann rechaçou qualquer clima de revanche para o reencontro e destacou a necessidade de o time apresentar evolução em relação ao último duelo no Barradão. Segundo o treinador, o foco está em fazer um jogo mais assertivo e consistente, corrigindo as falhas cometidas no mata-mata nacional. Ele ressaltou ainda a força do Vitória em seus domínios, lembrando que todos os triunfos da equipe baiana na competição nacional foram conquistados em casa, o que exigirá atuação forte do Athletico tanto com quanto sem a bola.