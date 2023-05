Em volta ao PSG, Messi recebe vaias, passa em branco e vê goleada sobre Ajaccio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Paris Saint-Germain deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Francês ao derrotar, com facilidade, o Ajaccio pelo placar de 5 a 0, neste sábado, no Parque dos Príncipes, pela 35ª rodada. Mas nem tudo foi festa. De volta ao time após suspensão, Lionel Messi recebeu muitas vaias da torcida e passou em branco ao longo dos 90 minutos.

continua após publicidade .

A saída do craque argentina já é vista como certa no PSG. O atacante tem contrato somente até junho e não indicou interesse na renovação. Sem definir o seu futuro, Messi é especulado no Barcelona, em clubes ingleses e no Al Hilal, da Arábia Saudita. Foi para o país saudita que o jogador viajou na semana passada, sem autorização do PSG, o que gerou a suspensão imposta pela diretoria do clube francês.

Neste sábado, Messi teve atuação discreta. O argentino, que tem 15 gols e 15 assistências no Campeonato Francês, foi coadjuvante. No primeiro tempo, aos 21 minutos, Fabián Ruiz recebeu de Danilo Pereira, passou pela marcação e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0 para os anfitriões.

continua após publicidade .

O domínio foi todo do PSG, que chegava ao ataque com muita facilidade. Aos 32, Mbappé arriscou, a bola sobrou para Hakimi, que só empurrou para o gol. O próprio atacante francês também não apareceu com muita frequência na etapa inicial.

Ele foi brilhar mesmo no segundo tempo, quando deixou o seu logo no minuto inicial. Após bate e rebate para dentro da área, Ekitiké tentou de calcanhar e furou. Mbappé pegou a sobra, com o pé esquerdo, para fazer o terceiro do PSG.

O gol animou o atacante francês, que deixou mais um. Aos 8, Sérgio Ramos tentou um cruzamento em profundidade e contou com a falha de Avinel para fazer com que a bola chegasse em Mbappé. O atacante acertou um bonito chute para se transformar no craque da partida, ao mesmo tempo que Messi era vaiado a cada toque na bola.

continua após publicidade .

O passeio do PSG continuou. Aos 27, Marquinhos recebeu de Vitinha e chutou. A bola bateu em Youssouf e entrou. O árbitro confirmou o gol contra. Apesar do jogo estar decidido, alguns jogadores do time da casa entraram em discussão com atletas rivais. Com isso, Hakimi e Mangani foram expulsos.

Com dez jogadores para cada lado, o jogo acabou ficando morno. O PSG precisou apenas administrar o resultado para confirmar a goleada em uma tentativa de fazer as pazes com os torcedores.

Com a vitória neste domingo, o PSG chegou aos 81 pontos, seis na frente do Lens, segundo colocado. O Ajaccio ficou em 18º, com 23, dentro da zona de rebaixamento.