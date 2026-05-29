Em virada histórica, João Fonseca bate Djokovic e avança às oitavas de Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, conquistou a maior vitória de sua carreira nesta sexta-feira (29) ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, de virada, e avançar às oitavas de final de Roland Garros, em Paris. Em uma batalha de quatro horas e cinquenta e três minutos na quadra Philippe Chatrier, o atual número 30 do mundo superou o dono de 24 títulos de Grand Slam por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. Com o resultado, o jovem carioca alcança a quarta rodada de um torneio Major pela primeira vez e garante que a atual edição do campeonato francês terá um campeão inédito, já que o sérvio era o único vencedor de Grand Slam remanescente na chave.

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A vitória ganhou contornos dramáticos e históricos, pois Fonseca reverteu uma desvantagem de dois sets a zero contra o ídolo, tornando-se apenas o segundo tenista a realizar esse feito contra Djokovic no saibro parisiense — o primeiro havia sido o austríaco Jurgen Melzer, em 2010. O triunfo, conquistado exatamente no dia do aniversário de sua mãe, que acompanhava a partida das arquibancadas, também marcou o primeiro êxito do brasileiro contra um adversário figurando no top 5 do ranking da ATP. Em sua melhor campanha na carreira, Fonseca agora aguarda o vencedor do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o americano Tommy Paul.

O duelo começou com amplo domínio do sérvio, atual número 4 do mundo. Utilizando seu vasto repertório de lobs e bolas curtas, Djokovic impôs o ritmo, quebrou o saque de Fonseca duas vezes no primeiro set e, apesar de uma breve reação do brasileiro na reta final da parcial, fechou em 6/4. No segundo set, o equilíbrio foi maior e marcado por ralis intensos. Mesmo incomodado com o sol e distribuindo reclamações, Djokovic conseguiu a quebra decisiva no quinto game e administrou a vantagem para abrir 2 a 0 no placar geral.

O cenário da partida começou a mudar a partir da terceira parcial, quando Fonseca elevou seu nível de jogo, distribuindo bolas vencedoras e confirmando uma quebra logo no início. Enfrentando dificuldades nos saques finais, o brasileiro se salvou com dois aces seguidos e fechou em 6/3. O quarto set foi marcado por grande tensão. Após quebras mútuas e com o sérvio demonstrando incômodo no braço direito, o brasileiro cresceu na reta decisiva, conseguindo o break no décimo primeiro game para empatar o confronto sob gritos da torcida. A decisão no quinto set manteve o tom dramático. Djokovic chegou a abrir 3 a 1, mas Fonseca devolveu a quebra na sequência e, chegando em todas as bolas curtas do adversário, tomou a frente no placar. Sacando para o jogo, o brasileiro enfrentou um break point perigoso, mas respondeu de forma magistral com incríveis três aces consecutivos, sacramentando a virada inédita.