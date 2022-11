Em testes da F-1 com brasileiros na pista, Sainz é o mais rápido em Abu Dabi

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Fórmula 1 teve um dia agitado de testes pós-temporada nesta terça-feira em Abu Dabi e a Ferrari mostrou a sua força ao garantir os melhores desempenhos nos trabalhos de pista. O destaque ficou com Carlos Sainz, que cravou 1min25s245 e fez o melhor tempo. Vice-campeão mundial da temporada atual, Charles Leclerc veio logo depois e ficou a um segundo da melhor marca. A atividade contou com dois brasileiros: Felipe Drugovich ficou com o 15º tempo, enquanto Pietro Fittipaldi foi o 21º.

continua após publicidade .

Piloto reserva da escuderia italiana, Robert Schwartzman ficou o dia inteiro na pista e completou um total de 116 voltas. Bem adaptado ao carro, ele foi outra grata surpresa ao obter o terceiro melhor tempo: 1min25s400.

Oito horas de testes coletivos serviram para encerrar as atividades no ano. As equipes poderiam rodar com dois carros ao longo de todo dia com um deles destinado a testar os compostos de pneus de 2023 e o outro designado para um piloto novato. Os trabalhos no circuito de Yas Marina abriram possibilidade para que os pilotos fizessem as primeiras saídas para suas novas equipes.

continua após publicidade .

Ex-piloto da Alpine, Fernando Alonso tentou ser o mais rápido possível, agora correndo pela Aston Martin. O espanhol deu um total de 97 voltas, fez o 12º melhor tempo (1min26s312). Ao final dos testes, apesar de algumas dores provocadas por problemas no assento, ele disse que a primeira impressão da nova equipe foi positiva.

O campeão mundial Max Verstappen também esteve presente. O holandês foi o quinto depois de substituir Sergio Perez na hora do almoço e completar 76 voltas. Ele ficou à frente da dupla da Williams que teve a dobradinha na direção de Alex Albon e Logan Sargeant.