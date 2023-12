Em sorteio sem clássicos, City enfrenta Copenhague e Real encara Leipzig na Liga dos Campeões

Em um sorteio marcado pela ausência de clássicos, a Liga dos Campeões definiu nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final. Atual campeão, o Manchester City vai enfrentar o modesto Copenhague, enquanto o Real Madrid, maior vencedor da competição, terá pela frente o RB Leipzig. O mata-mata da maior competição de clubes do mundo vai começar na metade de fevereiro, a partir do dia 13. Os jogos da volta das oitavas estão marcado para as duas primeiras semanas de março. As quartas de final serão totalmente disputadas no mês de abril, enquanto as semifinais serão realizadas entre o fim de abril e o início de maio. A final será no dia 1º de junho, em Londres. Únicos times que tiveram aproveitamento de 100% na fase de grupos, City e Real deram sorte no sorteio. A equipe inglesa vai enfrentar um dos piores times entre aqueles que avançaram na competição. O Copenhague venceu apenas duas das seis partidas que disputou na fase de grupos. Mesmo longe de empolgar, se classificou num grupo com Bayern de Munique e Manchester United, que fracassou e ficou em último lugar na chave. O Real Madrid, dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, pode manter o embalo na competição diante do RB Leipzig, que está longe de ser aquele time surpreendente de 2020, quando alcançou a semifinal. O time é apenas o terceiro colocado do Campeonato Alemão e não conseguiu mais repetir aquela performance de três anos atrás. Já o Paris Saint-Germain finalmente obteve algum alívio num sorteio de Liga dos Campeões. Acostumado a pegar pedreiras logo nas oitavas, o time francês vai encarar a modesta Real Sociedad, atual sexta colocada do Campeonato Espanhol. O confronto pode abrir caminho para o PSG voltar a brilhar no mata-mata da competição europeia. Barcelona e Arsenal também não têm motivos para reclamar. O líder do Campeonato Inglês vai duelar com o Porto, terceiro colocado do Português. Já o time espanhol enfrentará o Napoli, que está em baixa na atual temporada após ser o campeão italiano, na temporada passada. Espanhóis e italianos estão acostumados a se enfrentar na competição e foi o Barcelona que levou a melhor da última vez, em 2020, também pelas oitavas de final. Entre os demais confrontos, o Bayern de Munique é franco favorito diante da Lazio. O Borussia Dortmund é a principal aposta contra o PSV, mas o favoritismo é menor em comparação ao do Bayern. E o confronto entre Inter de Milão e Atlético de Madrid pode ser um dos mais equilibrados deste mata-mata. Pelas regras do sorteio, os times não podiam enfrentar rivais do mesmo grupo, da fase anterior, e adversários do mesmo país. Os clubes que terminaram em primeiro lugar em suas chaves terão a vantagem de jogar a partida da volta em casa.

Porto x Arsenal* Napoli x Barcelona* Paris Saint-Germain x Real Sociedad* Inter de Milão x Atlético de Madrid* PSV x Borussia Dortmund* Lazio x Bayern de Munique* Copenhague x Manchester City* RB Leipzig x Real Madrid* * jogarão a segunda partida em casa