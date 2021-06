Em ritmo de treino, Djokovic bate norte-americano na estreia em Roland Garros

Continua após publicidade

Sem muito esforço, o sérvio Novak Djokovic estreou com vitória no torneio de Roland Garros, em Paris, nesta terça-feira, ao derrotar o norte-americano Tennys Sandgren, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1h58 de jogo.

Campeão do Grand Slam francês, o número 1 do ranking mundial não precisou aumentar o ritmo durante a partida. Logo de cara, o sérvio quebrou o saque do rival, abriu 2 a 0 e fechou a parcial com tranquilidade.

Apenas no segundo set, quando pareceu perder um pouco a concentração, permitiu que o adversário completasse algumas jogadas. Mesmo assim, o sérvio obteve a quebra do serviço do rival no primeiro game e manteve seus saques para abrir 2 a 0.

Com mais duas quebras, no terceiro e quinto games, Djokovic acabou com qualquer tipo de reação do adversário. Campeão do Aberto da Austrália, Djokovic, dono de 18 títulos de Grand Slam, atingiu a marca de 21 vitórias e três derrotas na temporada.

O adversário de Djokovic na segunda rodada será o uruguaio Pablo Cuevas, que derrotou o francês Lucas Pouille, também por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/1 e 6/3).