Em retorno após lesão, Medvedev perde na estreia no Torneio de Genebra

Não foi o retorno que Daniil Medvedev esperava. O tenista russo foi superado logo em sua primeira partida no saibro na temporada 2022. Nesta terça-feira, o ex-número 1 do mundo foi batido pelo veterano francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5), em 1h30min de duelo, no Torneio de Genebra, na Suíça.

Medvedev fazia sua volta às quadras após quase dois meses de afastamento. Ele não competia desde o fim de março. No mês passado, ele passou por uma cirurgia de hérnia. Após a reabilitação física, fez seu retorno no ATP 250 de Genebra, um dos preparatórios para Roland Garros.

"Foi difícil. Eu não costumo jogar o meu melhor tênis no saibro. Eu preciso estar muito no clima (para ir bem na superfície), o que não foi o caso hoje", lamentou o atual número dois do mundo. "Acho que preciso de mais alguns dias de treino e estarei pronto para Roland Garros, porque fisicamente, mesmo agora, depois da partida, meu corpo está bem."

Ainda pela rodada de abertura do torneio suíço, o italiano Fabio Fognini se despediu na estreia, diante do australiano Thanasi Kokkinakis (6/4 e 6/3). Também avançaram o georgiano Nikoloz Basilashvili, o português João Sousa, o australiano Christopher O'Connell e o local Johan Nikles. Já pelas oitavas de final, o polonês Kamil Majchrzak superou o italiano Marco Cecchinato.

PRIMEIRA VITÓRIA DA BRASILEIRA

No Marrocos, Ingrid Martins venceu nesta terça-feira sua primeira partida em nível WTA. Foi na chave de duplas do Torneio de Rabat. Ela e a britânica Emily Smith superaram as espanholas Irene Burillo e Yvonne Reimers na primeira rodada por 7/5 e 7/6 (13/11). A brasileira disputara outras competições da WTA em 2015, antes de entrar no tênis universitário americano, mas sem vitórias.

"Feliz de conquistar minha primeira vitória de um WTA. Feliz pela forma como lidei nos momentos difíceis e tensos. Foi um jogo muito bom, conseguimos ser agressivas, usar taticamente nossas armas. Estou animada para continuar a semana aqui, jogo após jogo", comemorou, após garantir vaga nas quartas de final.