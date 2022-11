Em primeiro tempo eletrizante, Mönchengladbach vence clássico dos 'Borussias'

(via Agência Estado)

Com cinco gols na etapa inicial e um primeiro tempo disputado em alta voltagem, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Borussia Dortmund por 4 a 2, nesta sexta-feira, e deu um passo importante para se aproximar do pelotão de frente da classificação do Campeonato Alemão. O time do técnico Daniel Farke soma agora 22 pontos.

Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini, Marcos Thuram e Kouadio Kone decretaram o triunfo diante dos mandantes. Julian Brandt e Nico Schlotterbeck descontaram.

O revés aumentou a distância do time do técnico Edin Terzic para o líder Bayern de Munique. Dono do sexto lugar, O Dortmund agora está seis pontos atrás do primeiro colocado (31 a 25).

A competição agora vai ter uma pausa e o Dortmund volta a campo no dia 22 de janeiro, quando vai enfrentar o Augsburg para tentar a reabilitação. No mesmo dia, o Mönchengladbach terá pela frente o Bayer Leverkusen.

Contando com o apoio da torcida, o Mönchengladbach abriu o placar logo aos quatro minutos. Hofmann foi lançado em velocidade, entrou na área, e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

O empate veio aos 19 minutos com Julian Brandt, que aproveitou passe na medida, fez o domínio, e girou rápido para vencer o goleiro e estufar a rede: 1 a 1.

A resposta do time da casa não demorou a aparecer. Hofmann cobrou falta e Bensebaini, de cabeça, colocou o Mönchengladbach na frente de novo aos 26. Quatro minutos depois, Thuram deu uma arrancada, passou pelo goleiro e ampliou para 3 a 1: um golaço.

O Dortmund reagiu aos 39 minutos e deixou o primeiro tempo em aberto. Após escanteio, Schlotterbeck pegou rebote do goleiro e anotou o segundo tento de sua equipe.

Na volta do intervalo, a torcida voltou a gritar gol assim que a bola rolou. Hofmann rolou para Kone fazer 4 a 2 aos 38 segundos da etapa final. Em atuação de gala, Hofmann ainda fez mais um, porém o lance foi invalidado por uma falta na origem da jogada. Com a vantagem de dois gols, o Mönchegladbach cadenciou o ritmo da partida e administrou a vantagem até o fim garantindo mais três pontos na classificação.