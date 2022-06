Em post no Instagram, Maringá FC faz proposta inusitada para Neymar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O time de Maringá, Paraná, fez a publicação marcando o jogador Neymar, nessa terça-feira (28)

Após rumores da possível saída do atacante Neymar do Paris Saint-German (PSG) tomarem conta dos noticiários nessa terça-feira (28), o Maringá Futebol Clube fez uma publicação inusitada, convidando o jogador para se juntar à equipe.

continua após publicidade .

O time maringaense escreveu a seguinte frase em seu perfil oficial do Instagram: "Só acho que dinheiro não é tudo, Ney".

"Melhor cidade do Brasil para se viver está te esperando. Vem ser feliz no nosso Maringazão", completou.

continua após publicidade .

A publicação foi feita há 20 horas e já conta com mais de 4.900 curtidas, além de diversos comentários. "Ele não sabe o que está perdendo, Maringá é um espetáculo", disse um internauta. "Maringá é maior que o psg, factos", brincou outro.

Além disso, muitos usuários marcaram o perfil do jogador na publicação, como forma de apoiar a entrada do craque no clube maringaense.

continua após publicidade .

Possível saída do PSG

Conforme a informação divulgada pelo jornal El País, o time francês não teria mais interesse em manter um contrato com o atleta brasileiro. A decisão já teria sido informada ao pai do camisa 10, responsável pela carreira de Neymar, e teria a "benção" do atacante Kylian Mbappé, principal nome da equipe na última temporada.

Ainda segundo o jornal espanhol, a decisão começou a tomar forma após o clube renovar o contrato com Mbappé. Durante as negociações, o estrela francesa, de 23 anos, exigiu mudanças para estender o seu vínculo. Uma dessas mudanças seria a saída do diretor esportivo, cargo ocupado pelo brasileiro Leonardo, de quem Neymar é próximo.

Além disso, Mbappé também teria se queixado à diretoria parisiense da indisciplina de Neymar durante a rotina de treinos e na recuperação de lesões.

Siga o TNOnline no Google News