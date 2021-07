Em pior fase de grupos da história, EUA se classificam no futebol feminino

Da Redação

Principal potência do futebol feminino no mundo, os Estados Unidos conseguiram nesta terça-feira se classificar às quartas de final na Olimpíada de Tóquio-2020, mas com um dado inédito: foi a pior fase de grupos da história da seleção, que detém o posto de maior campeã da categoria, com quatro medalhas de ouro (Atlanta-1996, Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012).

continua após publicidade .

A seleção dos Estados Unidos apenas empatou com a Austrália por 0 a 0 e avançou para a fase eliminatória com quatro pontos, na segunda colocação do Grupo G. É a primeira vez que as jogadoras americanas venceram apenas um jogo na primeira fase em uma Olimpíada.

Em partida monótona, com poucas chances de gol e muitos passes de lado, Estados Unidos e Austrália pareciam partilhar um jogo-treino, sem muita vontade de ir ao gol. A estratégia deu certo em termos de classificação para ambas as equipes, mas traz preocupação para as quartas de final pelo futebol mecânico apresentado na fase de grupos.

continua após publicidade .

Os Estados Unidos enfrentarão a Holanda, que se consolidou, no mesmo grupo do Brasil, como a primeira colocada após a goleada de 8 a 2 contra a China.

A Suécia, que venceu os três jogos da fase de grupos, com destaque para a vitória contra os Estados Unidos na estreia, se classificou não só em primeiro lugar, mas como a melhor seleção no futebol feminino até então. As suecas vão enfrentar o Japão, que venceu o Chile por 1 a 0, nesta terça-feira, e avançou em terceiro no Grupo E.

Fechando os confrontos para as quartas de final, Grã-Bretanha e Canadá empataram em 1 a 1 na última rodada e vão enfrentar, respectivamente, a Austrália e o Brasil. Todos os jogos das quartas de final do futebol feminino na Olimpíada de Tóquio serão disputados nesta sexta-feira.

continua após publicidade .

Confira a tabela completa:

Canadá (2.ºE) x Brasil (2.ºF), às 5 horas (de Brasília), em Miyagi

Grã-Bretanha (1.ºE) x Austrália (3.ºG), às 6 horas, em Kashima

continua após publicidade .

Suécia (1.ºG) x Japão (3.ºE), às 7 horas, em Saitama

Holanda (1.ºF) x Estados Unidos (2.ºG), às 8 horas, em Yokohama