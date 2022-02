Em Nova York, Grizzlies derrotam Knicks em grande atuação coletiva de seu elenco

Da Redação

O Memphis Grizzlies derrotou o New York Knicks pelo placar de 120 a 108, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA. A equipe do Tennessee contou com uma boa atuação coletiva, na qual seis atletas tiveram dígitos duplos na pontuação em partida de recuperação após a derrota para o Philadelphia 76ers.

continua após publicidade .

O destaque da partida foi Jaren Jackson Jr., que foi responsável por 26 pontos, 10 rebotes e dois tocos em 33 minutos e meio que esteve em quadra. Ja Morant impressionou com 23 pontos, quatro rebotes, nove assistências e três roubos de bola e viu Ziaire Williams anotar sua maior pontuação na carreira ao encerrar a noite com 21 pontos e quatro rebotes.

Pelos Knicks, Evan Fournier chamou a atenção com 30 pontos, cinco rebotes e oito bolas de três pontos convertidas e recebeu a ajuda de RJ Barrett (23 pontos e quatro rebotes) e de Julius Randle (18 pontos, 12 rebotes e nove assistências). Mitchell Robinson também foi um grande destaque da franquia de Nova York com 14 pontos, 11 rebotes e oito tocos.

continua após publicidade .

Os jogadores dos Grizzlies foram melhores no aproveitamento de arremessos de três pontos (41% contra 33,3%), nas assistências (30 contra 23), nos rebotes ofensivos (15 contra 13) e defensivos (36 contra 35), nos roubos de bola (11 contra cinco), nos erros (9 contra 15) e nos pontos anotados em erros (17 a 10).

Em Boston, com emoções até os segundos finais da partida, o Boston Celtics venceu o Charlotte Hornets por 113 a 107, no ginásio TD Garden. Com excelente jogo coletivo, o time da casa teve seis jogadores que superaram a casa de 10 pontos marcados, com destaque para os 23 de Josh Richardson, que ainda teve dois rebotes e uma assistência.

Ao lado dele, Marcus Smart brilhou com 22 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Jayson Tatum se aproximou de um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 19 pontos, seis rebotes e nove assistências e Jaylen Brown apareceu com 15 pontos, seis rebotes e seis assistências.

continua após publicidade .

Pelos Hornets, LaMelo Ball teve atuação de gala anotando 38 pontos, com seis rebotes e nove assistências, enquanto que Terry Rozier apareceu com 23 pontos, cinco rebotes e quatro assistências e PJ Washington marcou 16 pontos, com sete rebotes e uma assistência.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers 118 x 119 Orlando Magic

continua após publicidade .

Philadelphia 76ers 103 x 106 Washington Wizards

Boston Celtics 113 x 107 Charlotte Hornets

continua após publicidade .

New York Knicks 108 x 120 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 115 x 104 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 114 x 120 Oklahoma City Thunder

continua após publicidade .

Utah Jazz 108 x 104 Denver Nuggets

Sacramento Kings 112 x 101 Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers 99 x 94 Portland Trail Blazers

continua após publicidade .

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Miami Heat

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers