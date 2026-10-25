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Em nota oficial, Bahia defende Rodrigo Nestor e repudia falas de Neymar

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um dia após a confusão entre Neymar e Rodrigo Nestor, na partida entre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o clube baiano se pronunciou sobre o episódio pelas redes sociais. Em nota, a equipe do nordeste lamentou o ocorrido e repudiou as declarações do astro do Santos contra o meio-campista.

"O Esporte Clube Bahia SAF lamenta e repudia as agressões verbais sofridas pelo nosso atleta Nestor durante a partida deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro". "O Bahia construiu uma identidade que orgulha sua torcida e se tornou referência no futebol. O respeito às pessoas e a responsabilidade fazem parte desses valores e seguirão firmes em nossos ideiais".

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A discussão entre Neymar e Rodrigo Nestor começou ainda no primeiro tempo do duelo. Os dois atletas bateram boca em alguns momentos e o ápice foi a expulsão do camisa 10 do Santos no início do segundo tempo. O ex-jogador da seleção brasileira colocou a mão na boca e o gesto foi revisado pelo VAR.

O árbitro Sávio Pereira Sampaio se baseou na lei Vini Jr. e mostrou o cartão vermelho direto para o atacante, que já havia sido advertido com o amarelo no primeiro tempo. Pelas redes sociais, Neymar publicou um vídeo e disparou contra o meio-campista, a quem se referiu como "safado".

"O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada pra ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o que ele fez foi muito sério.

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"É surreal, estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito safado, de verdade".

Por outro lado, o meia Rodrigo Nestor também se defendeu após a discussão com Neymar, na saída do gramado.

"Eu acho que ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas hoje ele falhou muito como pessoa pela forma como ele falou. Então é isso, acho que não se deve fazer esse tipo de coisa. Eu jamais falaria algo assim. Prefiro não falar (o que ele falou), tem muita gente, tem criança assistindo e não foi legal.

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VEJA A NOTA DO BAHIA NA ÍNTEGRA

O Esporte Clube Bahia SAF lamenta e repudia as agressões verbais sofridas pelo nosso atleta Nestor durante a partida deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Com uma história marcada por conquistas dentro de campo e por uma luta constante por causas sociais fora dele, o Bahia construiu uma identidade que orgulha sua torcida e se tornou referência no futebol. O respeito às pessoas e a responsabilidade fazem parte desses valores e seguirão firmes em nossos ideais.

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Nossa torcida, reconhecida por sua paixão e história, merece respeito. Entre milhões de tricolores, há também muitas crianças que admiram e se inspiram em muitos atletas, ídolos... Por isso, esperamos que figuras de grande alcance público reconheçam a responsabilidade que acompanha suas palavras e seus exemplos.

O Bahia seguirá defendendo o respeito, a responsabilidade e a dignidade de todos os profissionais do futebol.

Temos muito orgulho de nossa história!

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