O Flamengo está muito perto de conquistar o 10º título Brasileiro. Em noite de golaços no Maracanã, nesta quarta-feira, saiu atrás do marcador, mas buscou a virada ainda na primeira etapa, por 2 a 1, pela 35ª rodada. Somado com a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o time carioca abriu seis pontos de vantagem e pode levantar a taça na casa do rival, no sábado, em uma final antecipada entre os clubes.

Foi a sexta vitória seguida do Flamengo, que chegou a 79 pontos, contra 73 do Palmeiras, que sofreu a virada para o Cruzeiro no Mineirão, também por 2 a 1. Com isso, o time carioca pode sacramentar o título mesmo com um empate. Isso porque, irão faltar seis pontos em disputa, porém o Flamengo soma 24 vitórias, contra 21 dos paulistas.

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Logo no começo, Vargas aproveitou Rossi adiantado e marcou um gol antológico, antes da linha do meio de campo. A reação carioca veio rápida, com um belo gol de Carrascal, pegando de primeira, e Jorginho convertendo a penalidade. No segundo tempo, Athletico chegou a ter um gol anulado, equilibrou bem a partida, mas o Flamengo conduziu o resultado positivo sem sustos.

Já o Athletico-PR estacionou com 54 pontos, chegou a terceira derrota consecutiva, e cada vez mais vendo o seu posto no G-6 ameaçado. O time paranaense volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Remo, na Arena da Baixada.

O Flamengo começou a partida com sua tradicional pressão, entretanto foi surpreendido com um golaço. Aproveitando Rossi adiantado, Vargas arriscou antes do meio de campo e encobriu o goleiro para abrir o placar para o Atheltico-PR, aos 10 minutos. A apreensão dos donos da casa não durou muito tempo e chegou ao empate com menos de cinco minutos depois de sofrer o gol. Pulgar lançou, Varela ajeitou e Carrascal pegou de primeira e deixou tudo igual.

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O empate deu ainda mais confiança à equipe carioca, que não deixava os paranaenses respirarem. Tabelando, Pedro recebeu na área e foi puxado por Aguirre. Jorginho converteu com o tradicional pulinho para virar o marcador, aos 26. O Athletico ficou na bronca por falta de Alex Sandro em cima de Zapelli na origem da jogada. Depois de passar à frente do placar, o Flamengo até manteve a pressão, mas não teve mais chance clara de gol e praticamente não sofreu no setor defensivo.

O segundo tempo voltou de forma mais cadenciada. O Flamengo não imprimiu a mesma intensidade, preferiu priorizar mais a posse da bola e trabalhar mais as jogadas antes de arriscar. Enquanto isso, o Athletico conseguiu fazer seu jogo que não realizou na primeira etapa e chegou até a balançar as redes, mas o tento de Vargas foi anulado por impedimento. O lance acordou o time paraense, que passou a ser superior quando tinha a posse e ser mais perigoso no ataque,

Tanto que o goleiro Rossi teve que trabalhar para evitar o empate, desta vez em chute de Esquível. A apreensão tomava conta do Maracanã, mas mudou quando o Cruzeiro virou o placar diante do Palmeiras no Mineirão. Apesar de não ter criado nenhuma chance clara de marcar o terceiro, o time carioca não sofreu mais sustos. Voltando a ocupar o campo de ataque, gastou tempo com a bola nos pés e administrou o resultado até o apito final.

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FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 ATHLETICO-PR

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Saúl); Carrascal (Bruno Henrique), Pedro (Joaquín Freitas) e Samuel Lino (Plata). Técnico: Leonardo Jardim.

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ATHLETICO-PR - Mycael; Benavídez, Aguirre e Esquível; Gilberto (Gilberto Júnior), Jadson, Portilla (Riquelme), Felipinho (João Cruz), Zapelli (Leozinho) e Mendoza; Vargas (Jorge Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Vargas, aos 10, Carrascal, aos 16, Jorginho, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

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CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira, Erick Pulgar, Jorge Rivaldo, Mendoza e Benavídez.

RENDA - R$ 6.813.310,00.

PÚBLICO - 68.545 torcedores.

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LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).