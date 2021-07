Em meio à reformulação no elenco, Ponte Preta divulga boletim médico com novidade

Da Redação

Em meio à reformulação no elenco, a Ponte Preta ganhou boas notícias de seu departamento médico. O clube de Campinas (SP) revelou novo boletim com novidades. Recuperado da covid-19, o atacante Niltinho cumpriu o isolamento e já está liberado para se juntar ao elenco do técnico Gilson Kleina.

Os retornos não param por aí. O goleiro Ygor Vinhas, o volante Léo Naldi e o lateral Kelvin iniciaram a etapa de transição no campo e estão próximos de voltar a jogar. O caso que necessita de mais atenção é o de Léo, que passou por uma artroscopia no joelho.

Já o meia Thalles sairá do departamento médico já neste final de semana. A expectativa é que possa integrar o grupo no início de agosto. Ele está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita.

A recuperação dos jogadores chega em uma boa hora, já que a Ponte Preta está acertando a rescisão de alguns jogadores. Na última segunda-feira, o time campineiro confirmou o desligamento do zagueiro Ruan Renato e do meia Renatinho.

Quem também deverá deixar o clube é Ednei. O jogador usou as redes sociais para criticar o modo que a Ponte Preta vem buscando a rescisão contratual e afirmou estar com dois meses de atraso salarial, o que foi negado pela agremiação.

Enquanto isso, a Ponte Preta segue lutando contra o rebaixamento. A equipe alvinegra é a 17.ª colocada com 12 pontos, assim como o Brasil-RS, primeiro fora da degola. O próximo desafio é na segunda-feira, às 20 horas, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 15.ª rodada.