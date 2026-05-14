Em meio à crise política e financeira, Botafogo cai para a Chapecoense na Copa do Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 20:16:00 Editado em 14.05.2026, 20:24:07
O momento turbulento vivido pelo Botafogo ganhou mais um capítulo negativo nesta quinta-feira. Em meio à crise financeira e ao ambiente político conturbado nos bastidores, o time carioca foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 para a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Como havia vencido o duelo de ida por apenas 1 a 0, no Rio de Janeiro, o Alvinegro acabou sofrendo a virada no placar agregado e se despediu precocemente da competição.

A classificação aumenta a confiança da Chapecoense, que agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o adversário das oitavas de final. Apesar da festa pela vaga, o clube catarinense tenta usar o resultado como impulso para reagir também na Série A, já que ocupa a lanterna do campeonato, com apenas nove pontos.

Precisando controlar a vantagem construída na ida, o Botafogo começou a partida tentando impor ritmo e encontrou espaços principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Logo nos minutos iniciais, Danilo acionou Montoro, que encontrou Júnior Santos infiltrando na área. O atacante bateu firme, mas Anderson apareceu bem para evitar o gol carioca.

A Chapecoense, porém, cresceu na partida e aproveitou uma das primeiras escapadas para mudar o cenário da eliminatória. Aos 19 minutos, Ênio puxou o contra-ataque pelo centro e abriu para Marcinho na esquerda. O camisa 7 cortou para dentro e acertou um chute forte de fora da área. A bola ainda tocou no travessão antes de morrer no fundo das redes de Neto, incendiando a Arena Condá e deixando tudo igual no confronto.

O Botafogo sentiu o golpe, mas voltou a assustar antes do intervalo. Aos 38, Montoro encontrou Arthur Cabral em velocidade. O atacante finalizou cruzado e acertou a trave. Na sequência, Júnior Santos tentou aproveitar o rebote dentro da área, mas acabou travado pela marcação catarinense.

Quando o empate parecia encaminhar a decisão para os pênaltis, a Chapecoense encontrou o gol da classificação nos acréscimos do primeiro tempo. Já aos 49 minutos, Everton recebeu pela direita e levantou na medida para Bolasie mergulhar de cabeça e vencer Neto, colocando os donos da casa em vantagem no agregado.

Na etapa final, o roteiro ficou claro: posse de bola e pressão do Botafogo contra uma Chapecoense compacta, fechada e apostando na entrega defensiva. O time carioca rondou a área adversária, mas encontrou enorme dificuldade para criar oportunidades limpas.

A melhor chance veio já na reta final. Aos 40 minutos, Alex Telles cobrou escanteio, Danilo tentou finalizar e furou, mas conseguiu recuperar a jogada pela esquerda. O volante cruzou novamente, Barboza desviou de cabeça para o meio da área, mas ninguém apareceu para completar.

Pouco depois, Joaquín Correa levantou bola da direita e Kadir apareceu livre dentro da área para cabecear. Anderson, seguro durante toda a partida, fez mais uma grande defesa e praticamente sacramentou a classificação catarinense.

Sem criatividade e claramente abalado pelo contexto turbulento fora das quatro linhas, o Botafogo pressionou até os minutos finais, mas não conseguiu superar o bloqueio da Chapecoense. Na chance derradeira, Kadir pegou um gol inacreditável ao mandar por cima do gol. A Chapecoense ainda teve um gol anulado, marcado por Ítalo, antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 0 BOTAFOGO

CHAPECOENSE - Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Victor Caetano) e João Paulo; Everton, Camilo, Rafael Carvalheira e Bruno Pacheco (João Vitor); Ênio (Giovanni Augusto), Bolasie (Garcez) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Fábio Matias.

BOTAFOGO - Neto; Vitinho (Villalba), Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles); Medina, Edenílson (Santi Rodríguez), Danilo e Montoro (Joaquín Correa); Júnior Santos (Kadir) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS - Marcinho, aos 19, e Bolasie, aos 49 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson, Bruno Pacheco, Ítalo e Rafael Carvalheira (Chapecoense); Arthur Cabral (Botafogo).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 307.310,00.

PÚBLICO - 9.897 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

BOTAFOGO chapecoense Copa do Brasil Futebol
