Em La Paz, Athletico-PR perde por 3 a 1 do Bolívar e se complica na Libertadores

A estreia do Athletico-PR nas oitavas de final da Copa Libertadores foi com derrota. Jogando fora de casa, o time paranaense saiu na frente, mas foi superado pelo Bolívar por 3 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Erick marcou para os brasileiros, enquanto Ronnie Fernández, duas vezes, e Diego Bejarano balançaram as redes a favor dos bolivianos.

continua após publicidade

O resultado deixou a classificação mais perto do time boliviano para as quartas de final da competição continental. Para avançar no tempo normal, o Athletico-PR terá que vencer por três gols de diferença no jogo de volta, enquanto o Bolívar joga por um empate ou até por uma derrota com diferença mínima. Em caso de triunfo do time rubro-negro por dois de vantagem, a decisão será nos pênaltis. Os dois times se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h, na Ligga Arena.

Impondo forte ritmo, o Athletico-PR começou o jogo indo para cima. Logo aos oito minutos, Erick aproveitou cruzamento de Vítor Roque e deslocou o goleiro Lamp da jogada, abrindo o marcador para o Furacão. Pouco tempo depois, Vitor Roque teve oportunidade de ampliar, mas acabou errando o domínio dentro da pequena área.

continua após publicidade

A vantagem brasileira não durou muito. Aos 13 minutos, Ronnie Fernández aproveitou falha de Kaique Rocha, driblou o zagueiro e não deu poder de reação para Bento, deixando tudo igual. Aproveitando a força da torcida, o Bolívar cresceu no jogo e conseguiu a virada. Ronnie achou Bejarano bem posicionado na direita e ele acertou belo chute cruzado para balançar as redes.

Se no primeiro tempo o Bolívar já tinha sido melhor, a tônica não mudou na etapa complementar. Martelando a defesa adversária, o time da casa criou oportunidades interceptadas pelo goleiro Bento. Aos 30 minutos, José Sagredo tabelou com Chico e lançou para Ronnie acertar cabeçada no ângulo. O terceiro dos bolivianos fechou o placar em La Paz.

Sem conseguir sair de trás, o Athletico-PR parou na forte marcação imposta pelo Bolívar. Durante todo o segundo tempo, o Furacão conseguiu chegar com perigo em apenas uma oportunidade. Canobbio arriscou a finalização e Lampe defendeu dando rebote. Na sobra, Pablo não conseguiu aproveitar.

continua após publicidade

Antes de enfrentar o Bolívar novamente, o Athletico-PR visita o Santos no sábado, às 16h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Boliviano, o Bolívar recebe o Blooming, na sexta-feira, às 20 horas, novamente no Hermano Siles.

FICHA TÉCNICA

BOLIVAR-BOL 3 X 1 ATHLETICO-PR

continua após publicidade

BOLÍVAR - Lampe; Bentaberry, Nicolás Ferreyra, José Sagredo e Bejarano (Villarroel); Vilamíl, Justiniano, Pato Rodríguez (Uzeda) e Francisco da Costa (Algarañaz); Bruno Sávio e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven (Madson), Kaíque Rocha, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Vidal (Vitor Bueno); Canobbio, Vitor Roque (Pablo) e Thiago Andrade (Cacá). Técnico: Wesley Carvalho.

continua após publicidade

GOLS - Erick, aos 9 minutos, Ronnie Fernández, aos 13, Diego Bejarano, aos 27 do primeiro tempo. E Ronnie Fernãndez, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU).

CARTÃO AMARELO - Villamil.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).