Em jogo movimentado, Juventude e América-MG empatam no Sul

Da Redação

Em uma das partidas que fecharam as disputas deste sábado pela 25ª rodada do Brasileirão, Juventude e América-MG fizeram um jogo bastante movimentado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), mas ficaram no empate por 1 a 1. Depois de ver o adversário sair na frente com Juninho, o volante Dawhan deixou tudo igual no placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo.

continua após publicidade .

Com o resultado, os dois times seguem margeando a zona de rebaixamento. Sem vencer há três jogos, o Juventude aparece na 15.ª colocação com 28 pontos ganhos, dois na frente do Sport, que é o primeiro time dentro do Z4. Já o América-MG teve sua reação freada, mas continua na zona intermediária da tabela na décima posição com 31.

Mesmo jogando fora de casa, o América-MG começou a partida fazendo pressão na área adversária e não demorou para abrir o placar. Logo aos dez minutos, Marlon fez bela jogada pela esquerda e cruzou na área, onde encontrou Juninho livre que chegou testando para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário.

continua após publicidade .

Depois do gol, o time mineiro recuou e viu o Juventude ganhar espaço e equilibrar o duelo aos poucos. Depois de algumas chances, o time mandante deixou tudo igual aos 42 minutos. Após uma cobrança de escanteio pela esquerda, Dawhan subiu mais que os zagueiros e também deixou sua marca de cabeça.

Na volta do intervalo, o duelo ficou muito faltoso no meio-campo e o Juventude aproveitou para assustar em jogadas de bola parada. Aos 6, Paulinho Bóia encontrou Ricardo Bueno na área, mas o atacante chutou na rede pelo lado de fora. Já aos 9, Dawhan pegou a sobra e arriscou um chute de fora da área, quase fazendo o seu segundo gol no jogo, mas a bola subiu muito.

Nos minutos finais, os times foram para o tudo ou nada em busca do desempate, mas sem sucesso. A melhor chance aconteceu aos 31 pelos lados do América-MG. Fabrício recebeu na entrada da área e arriscou um chute forte, mas a bola saiu tirando tinta do travessão. Por conta disso, o duelo terminou mesmo com o empate por 1 a 1.

continua após publicidade .

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (13) para a disputa da 26.ª rodada do Brasileirão. Logo às 19h, o Juventude visita o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Um pouco mais tarde, às 21h30, também fora de casa, o América-MG encara o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 x 1 AMÉRICA-MG

continua após publicidade .

JUVENTUDE - Douglas Friedrich; Michel (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Dawhan, Jadson (Wescley) e Guilerme Castilho; Marcos Vinícios (Bruninho), Paulinho Bóia (Capixaba) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Anderson Jesus), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir (Marcelo Toscano), Felipe Azevedo (Rodolfo) e Ribamar (Fabrício). Técnico: Vagner Mancini.

continua após publicidade .

GOLS - Juninho, aos 10, e Dawhan, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dawhan, Jadson, Paulinho Bóia, Rafael Foster e William Matheus (Juventude); Ademir e Ricardo Silva (América-MG).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).