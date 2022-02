Em jogo de viradas, Red Bull Bragantino marca no fim e derrota São Paulo em casa

Da Redação

No melhor jogo do Paulistão, com duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 3, nesta quinta-feira, em Bragança Paulista. Foi a segunda derrota seguida do time de Rogério Ceni no Paulistão. De nove pontos disputados, a equipe conquistou apenas um.

continua após publicidade .

Não foi uma atuação ruim do São Paulo. O time teve uma atuação intensa, com velocidade e grande movimentação do meio para a frente. A evolução ofensiva, no entanto, não conseguiu suplantar as falhas defensivas da equipe. A lição de casa de Ceni é corrigir a desorganização da defesa.

O time de Ceni melhorou também porque algumas peças estiveram inspiradas individualmente. Uma delas foi o atacante Rigoni. Depois de uma queda de produção que coincide com a saída do técnico Hernán Crespo, ainda no ano passado, o argentino participou diretamente de dois gols.

continua após publicidade .

Ceni tentou uma formação mais intensa, como ele mesmo disse no início do jogo. A intenção foi colocar mais juventude e energia para encarar uma equipe bem entrosada. Por isso, ele escalou um meio-campo com Sara, Nestor e Talles Costa. Nikão e Rafinha começaram no banco. O time conseguiu ser intenso, mas não resolveu os problemas na saída de bola, problema recorrente desde o ano passado. Explorando essa deficiência, o Bragantino abriu o placar aos 11 minutos. Após falha do zagueiro Miranda, Artur roubou e tocou no canto de Volpi.

Um ponto de evolução em relação aos jogos iniciais foi a movimentação e o dinamismo. Os são-paulinos estavam a fim de jogo e isso estava claro quando Sara e Alisson invertiam as posições. Ou quando Rigoni abria espaços para a entrada dos volantes na área.

Sempre rondando o gol rival, o São Paulo conseguiu empatar aos 24. Após cobrança de escanteio, Miranda desviou e Alison empatou. Foi o primeiro gol do reforço que chegou do Grêmio, um símbolo da maneira como vem aproveitando bem as oportunidades no novo clube.

continua após publicidade .

Embora mostrasse evolução do meio para a frente, a ponto de buscar o empate, o time continuou falhando na defesa. Aos 40 minutos, Hyoran conseguiu dar uma assistência de cabeça para Alerrando finalizar no canto. Dessa vez, a falha não foi individual, mas coletiva e de posicionamento, dos volantes e zagueiros.

O São Paulo voltou diferente para o segundo tempo, ainda mais agressivo e objetivo. Foi aí que Rigoni começou a fazer a diferença. Ele tentou um chute de fora da área, algo difícil de ser visto no futebol brasileiro. No rebote, com 1 minuto, Igor Vinicius empata.

O empate mudou o comportamento do São Paulo no jogo. Foi como se os jogadores finalmente acreditassem que era possível vencer depois de estar atrás no placar duas vezes. O time conseguiu segurar a bola no campo de ataque, buscando mais triangulações e impediu as transições do Bragantino, um dos grandes diferenciais do time do interior. E, de novo, Rigoni brilhou. O argentino mostrou como é importante transformar um cruzamento em um passe, não basta só jogar a bola na área. Foi assim que deu assistência perfeita para Calleri fazer um gol de centroavante, ao se antecipar ao zagueiro.

continua após publicidade .

Se Rigoni, pelo lado do São Paulo, teve grande atuação individual, Hyoran respondeu pelo Bragantino. O gol de empate foi um belo chute da entrada da área, no ângulo: 3 a 3. Em dois jogos, o meia contratado do Atlético-MG completou seu segundo gol. No final, aos 41, ele foi novamente decisivo ao cruzar para Gabriel Novaes virar o placar novamente. O gol fez Ceni coçar a cabeça de preocupação.

FICHA TÉCNICA:

continua após publicidade .

RED BULL BRAGANTINO 4 x 3 SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Hurtado), Fabrício Bruno, Léo Cruz e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes (Luciano), Hyoran (Bruno); Artur, Alerrandro e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO - Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Nestor, Talles Costa (Igor Gomes) (Gabriel), Gabriel Sara; Alisson (Marquinhos), Calleri (Eder) e Rigoni (Nikão). Técnico: Rogério Ceni.

continua após publicidade .

GOLS - Artur, aos 11, Alisson, aos 24, E Alerrando, aos 40 minutos do primeiro tempo. Igor Vinicius, a 1, Calleri, aos 7, Hyoran, aos 17, e Gabriel Novas, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Praxedes, Igor Vinícius, Volpi.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).