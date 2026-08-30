Em jogo de seis gols, Athletico-PR e Fluminense empatam por 3 a 3 na Arena da Baixada

O Athletico-PR empatou com o Fluminense por 3 a 3 na manhã deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, em uma partida marcada por muita emoção e mudanças no placar. Benavídez, Viveros e outro gol contra completaram os gols do Athletico-PR, enquanto Hulk, Canobbio e Ignácio marcaram para o Fluminense.

O Athletico-PR abriu o placar com Leozinho, mas o Fluminense empatou com Hulk ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Benavídez recolocou o Athletico-PR na frente, mas Canobbio e Ignácio viraram para o Fluminense. Nos minutos finais, Viveros marcou de pênalti e garantiu o empate por 3 a 3.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o empate, o Athletico-PR permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. O Fluminense aparece logo atrás, na quarta posição, com 42 pontos.

Aos 23 minutos, Canobbio quase abriu o placar, mas parou em grande defesa de Santos após finalizar duas vezes no mesmo lance.

O Athletico também levou perigo, principalmente com João Cruz, Aguirre e Viveros. Aos 28 minutos, Viveros teve uma ótima oportunidade dentro da área, mas Fábio apareceu bem em duas defesas seguidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 34 minutos, o Athletico abriu o placar. Mendoza cruzou pela esquerda, e Leozinho apareceu entre os defensores para cabecear e marcar. O Fluminense reagiu rapidamente e empatou aos 37, em uma bela cobrança de falta de Hulk. Santos ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Logo no início do segundo tempo, o Athletico voltou a ficar à frente. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio, a defesa do Fluminense se atrapalhou e Benavídez aproveitou a sobra para marcar de cabeça no canto de Fábio.

Aos 19, Canobbio empatou para o Fluminense, que virou aos 32 minutos com Ignácio, de cabeça, após cobrança de falta de Hulk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Athletico-PR voltou a pressionar e chegou a marcar aos 41 minutos com Viveros, mas o gol foi anulado por impedimento de Rivaldo na jogada. Já aos 49, Viveros teve outra oportunidade, desta vez em cobrança de pênalti, e não desperdiçou. O atacante bateu no meio do gol e deixou tudo igual, fechando a partida em 3 a 3.

O Fluminense volta a campo no sábado (5), às 21h, para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico entra em campo no domingo (6), às 16h, diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela mesma rodada.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ATHLETICO-PR x FLUMINENSE

ATHLETICO-PR: Santos; Dantas, Aguirre (Jorge Rivaldo), Arthur Dias e Benavídez; Luiz Gustavo (Zapelli), Jadson e João Cruz (Kerwin Vargas); Mendoza, Leozinho (Dudu) e Kévin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e PH Ganso (Lucho Acosta); Canobbio (Savarino), Soteldo (Kevin Serna) e Hulk (Jemmes). Técnico: Marcão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO: 36.182 pessoas.

RENDA: R$ 1.719.640,00

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).