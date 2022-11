Em jogo com 4 pênaltis, Union Berlin perde do Freiburg e despenca no Alemão

(via Agência Estado)

Após liderar o Campeonato Alemão nas rodadas iniciais, o Union Berlin vem despencando na tabela de classificação. Neste domingo, com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo, perdeu para o Freiburg por 3 a 0, Europa-Park Stadion, com direito a três gols de Grifo.

O resultado foi excelente para o Freiburg, que assumiu a vice-liderança da competição, com 30 pontos, atrás apenas do Bayern de Munique, com 34. Já o Union Berlin acabou caindo para o quinto lugar, com 27, assim como o Frankfurt, em quarto. Em terceiro, o RB Leipzig tem 28.

O primeiro tempo do Union Berlin foi desastroso. Logo aos quatro minutos, o VAR paralisou o jogo e apontou um pênalti, após toque de mão de Sheraldo Becker. Foi aí que começou o show de Grifo. Ele foi para a cobrança e mandou no fundo das redes.

O italiano estava realmente em uma tarde inspirada. Aos seis minutos, após grande jogada de Michael Gregoritsch, pegou bonito para jogar no canto esquerdo do gol. Do outro lado, o Union Berlin desperdiçou grande oportunidade de diminuir e reagir dentro da partida ao desperdiçar uma cobrança de pênalti, cobrada por Robin Knoche.

A situação, que já era ruim, piorou aos 19 minutos, quando. Diogo Leite entrou duro no adversário, foi expulso e deu um pênalti de bandeja para o Freiburg. Aos 20, Grigo jogou no ângulo para fazer 3 a 0. Em desvantagem, o Union se rendeu e ainda viu o rival fazer o quarto aos 46. Doan deu passe açucarado para Michael Gregoritsch fazer mais um.

No segundo tempo, o Freiburg foi econômico. Com a vitória assegurada, administrou a vantagem contra um rival que tinha apenas 30% de posse de bola. Os donos da casa claramente se pouparam, enquanto o adversário, cansado, corria atrás do gol de honra.

Acomodado, o Freiburg deixou o Union Berlin crescer no fim. Morten Thorsby teve grande chance de marcar, mas Mark Flekken fez um milagre. Aos 39, no entanto, a equipe visitante enfim diminuiu, em mais um gol em cobrança de pênalti. Sven Michel marcou, mas não impediu novo revés do até pouco tempo sensação do Campeonato Alemão.

Ainda neste domingo, Mainz (10º) e Eintracht Frankfurt (4º) ficaram no empate por 1 a 1 no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Alemão.