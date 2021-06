Em duelo duro, Federer derrota Cilic e está na terceira rodada de Roland Garros

Continua após publicidade

Roger Federer teve de suar bastante para vencer o croata Marin Cilic, nesta quinta-feira, em duelo válido pela segunda rodada de Roland Garros. O suíço, de 39 anos, precisou disputar quatro sets, inclusive um tie break para fechar o jogo em 6/2, 2/6, 7/6 (7-4) e 6/2.

O primeiro set deu uma impressão errada de que a missão de Federer seria fácil. Com cinco games conquistados em seguida, o ex-número 1 do mundo terminou a primeira parcial com tranquilidade. O segundo set foi bem diferente, com Cilic quebrando o serviço do suíço no segundo game.

Na sequência, Federer se desentendeu com o juiz de cadeira, que o advertiu por estar demorando muito para se aprontar para receber o saque de Cilic no quinto game. Os dois trocaram farpas o set todo e isso parece ter tirado a concentração do suíço, que viu o croata fechar em 6/2.

Federer voltou melhor no terceiro set e teve 81% de aproveitamento no primeiro saque, mas mesmo assim teve um serviço quebrado por Cilic e a vitória só veio para o suíço no tie break. Embalado, Federer foi bem consistente no quarto e último set, ao não ter quebra de serviço e ainda tomar dois games de Cili para concluir a partida com novo 6/2.