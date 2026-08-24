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Em duelo de ex-técnicos do Real Madrid, Chelsea derrota o Fulham com gol de João Pedro aos 31s

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O duelo entre Álvaro Arbeloa e Xabi Alonso, ex-técnicos do Real Madrid, marcou a partida empolgante entre Fulham e Chelsea, nesta segunda-feira, que encerrou a primeira rodada da Champions League. Com um gol do brasileiro João Pedro - preterido por Carlo Ancelotti na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo -, aos 31 segundos, o Chelsea venceu por 3 a 2.

Com o resultado, os "The Blues" somam os primeiros três pontos e se juntam a Brighton, Arsenal, Brentford, Everton, Hull City, Ipswich, Manchester City e Leeds, que também obtiveram vitórias na estreia do campeonato.

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Com 31 segundos de jogo, o Chelsea abriu o placar com João Pedro, após bela assistência de Palmer. Com o decorrer da partida deu para perceber que não se tratou de uma jogada aleatória da equipe de Xabi Alonso.

O trio de ataque formado por João Pedro, Palmer e Rogers não guardou posição. Fez forte pressão na saída de bola do Fulham, com toques rápidos na troca de passes e objetividade.

O problema do Chelsea foi o setor defensivo. O time apresentou um buraco entre a defesa e o ataque, além de falhas individuais, que lhe valeram dois cartões amarelos para Colwill e Lavia.

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Com isso, o Fulham aproveitou para se lançar ao ataque, principalmente pelo lado direito com King sobre o inseguro Hato. O atacante do Fulham teve duas chances e conseguiu o empate, aos 23 minutos, com colaboração do goleiro Sánchez.

Apesar de toda a intensidade dos times até o final, a vitória foi mesmo do Chelsea por 3 a 2.

O gol incendiou a torcida e o Fulham foi para o ataque. Foi o erro dos anfitriões. Desta forma, deixou espaços para o Chelsea nos contra-ataques. Em um dos lances, João Pedro emendou novo passe de Palmer e a finalização passou muito perto da trave esquerda. Em outros dois momentos, o goleiro Leno impediu o segundo gol dos visitantes.

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Mas aos 40 minutos não teve jeito. Mais uma vez Palmer iniciou a jogada, Lacroix foi até a linha de fundo e cruzou para trás onde estava Rogers: 2 a 1.

O Chelsea voltou ainda mais intenso para a segunda etapa. Palmer, mostrando que poderia ter ido para a Copa do Mundo pela seleção inglesa, fez uma bela jogada e errou o gol por pouco. Na jogada seguinte, o canhoto recebeu belo passe de João Pedro e finalizou com categoria: 3 a 1, aos quatro minutos.

Mas a reação do Fulham foi imediata. Castagne foi lançado dentro da área e bateu para defesa parcial de Sánchez. O espanhol Gonzalo Garcia, comprado do Real Madrid por cerca de R$ 240 milhões, empurrou de cabeça para dentro do gol, fazendo o segundo gol do time da casa.

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Aos 20 minutos, o argentino Enzo Fernández entrou no lugar de Lavia e foi muito vaiado por todo o estádio por causa de sua polêmica participação na Copa do Mundo. Os apupos seguiram a cada toque dele na bola.

O jogo ficou aberto e o placar poderia ser alterado para qualquer lado. Aos 27, King teve a chance de empatar de novo para Fulham, mas errou o alvo. Aos 33, Robinson surgiu livre diante de Sánchez, tentou por cobertura, mas errou. As falhas defensivas do Chelsea eram constantes.

O brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras, substituiu Palmer, machucado, aos 37 minutos, e pouco produziu. Mas, aos 39, quem criou mais uma oportunidade foi o Fulham, com Sessegnon, para boa defesa de Sánchez.

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