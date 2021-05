Em dia inspirado de Ferreira, Grêmio vence Caxias e faz final contra o Inter

Continua após publicidade

O Grêmio segue vivo em busca do tetracampeonato gaúcho graças a uma tarde inspirada de Ferreira. Com um gol e uma assistência do atacante, o time tricolor ganhou do Caxias, por 2 a 0, neste domingo, em sua arena, e vai fazer o clássico com o Internacional na final do Campeonato Gaúcho.

Campeão das últimas três edições do Estadual, o Grêmio tinha a vantagem do empate depois de ter vencido em Caxias do Sul, por 2 a 1, na partida de ida da semifinal. As datas dos jogos da final serão divulgadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Mesmo tendo a vantagem do empate, o Grêmio começou a partida buscando o gol, mas quem criou o primeiro lance de perigo foi o Caxias. Aos 11 minutos, Bruno Ré aproveitou escanteio de Jhon Cley e cabeceou por cima. A resposta tricolor foi letal. Ferreira aproveitou rebote de Marcelo Pitol e cruzou para Matheus Henrique, de cabeça, abrir o placar aos 27.

Não tendo outra alternativa, o Caxias foi para o ataque e quase diminuiu na sequência com Tontini. Aos 38, Brenno salvou o Grêmio em duas oportunidades. Primeiro na cabeçada de Tiago Sales e depois no rebote de Giovane Gomes. Os donos da casa só não foram com uma vantagem maior no placar porque o gol de Darlan foi anulado no último lance.

O segundo tempo começou sem muitos lances de perigo, deixando o técnico do Caxias, Rafael Lacerda, irritado com a falta de ofensividade do seu time. Aos 23, o Grêmio quase liquidou a fatura. Churín finalizou e Marcelo Pitol espalmou. O rebote sobrou para Ferreira, que passou pelo goleiro e viu Thiago Sales salvar quase em cima da linha.

No lance seguinte, Ferreira chutou forte e a bola explodiu na trave de Marcelo Pitol. A resposta do Caxias veio em cabeçada de Bruno Ré por cima do travessão. Melhor em campo, Ferreira garantiu a classificação do Grêmio para a final aos 36 minutos. Depois de passar por dois marcadores, o atacante finalizou sem chances para o goleiro, sacramento a nova vitória sobre o time de Caxias do Sul.