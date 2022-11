Em dia de jogo, Neymar manda indireta para críticos; confira

Da Redação

Em seu perfil do Instagram, o craque repostou uma publicação antiga de LeBron James, jogador de basquete

Neymar não entra em campo para o jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela Copa do Mundo do Catar. Machucado, o atacante usou as redes sociais para mandar uma indireta para seus críticos. Veja no final da matéria.

Em seu perfil do Instagram, o craque repostou uma publicação antiga de LeBron James, jogador de basquete. Por meio dos seus stories, o jogador enfim deixou uma resposta para os internautas que, nos últimos dias, criticavam seu modo de jogar.

LEIA MAIS: Copa: com chances de classificação, Brasil e Suíça duelam pelo Grupo G

"Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado pela poeira e suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra, que fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha", diz a publicação, originalmente em inglês.

Neymar segue fora da Copa desde que sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito junto com um pequeno edema ósseo durante lance na vitória contra a Sérvia. O pé do craque do PSG ficou preso pelo joelho de Milenkovic durante tentativa de desarme sérvio.





Apoio mesmo fora de campo

Apesar de não poder estar jogando ao lados dos companheiros, Neymar Júnior utilizou novamente os stories do seu Instagram para desejar toda a sorte para a seleção:"Boraaa", disse ele, junto com três corações da cor da bandeira do Brasil.

Fonte: Informações do Terra.

