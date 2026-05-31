Em clima de festa, Brasil goleia o Panamá por 6 a 2 em amistoso antes da Copa
Equipe comandada por Carlo Ancelotti dominou o amistoso neste domingo (31) e embarca com moral para a disputa do Mundial
A Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, realizado neste domingo (31), no Maracanã. O confronto marcou a última exibição da equipe de Carlo Ancelotti em solo brasileiro antes da viagem para o Mundial, em uma partida dominada pelos donos da casa, que utilizaram o segundo tempo para testar os reservas e consolidar o placar elástico.
-LEIA MAIS: Virginia é xingada pela torcida do Brasil após gol de Vini Jr. contra o Panamá
Embalado pela torcida, o Brasil precisou de apenas um minuto para abrir o placar. O volante Casemiro recuperou a bola no campo de ataque e serviu Vini Jr., que arriscou de fora da área para marcar um golaço. Apesar da pressão inicial brasileira na saída de bola, o Panamá conseguiu o empate aos 14 minutos. O ala Amir Murillo cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Alisson. Após o gol, os visitantes se animaram e chegaram a exigir uma ótima defesa de Alisson em chute de Ismael Díaz. No entanto, o Brasil retomou a liderança aos 39 minutos, quando Vini Jr. fez bela jogada individual pela esquerda e bateu para o gol, contando com o desvio de cabeça de Casemiro no meio do caminho. O lance foi validado após revisão do VAR.
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu a troca de dez jogadores simultaneamente, mantendo apenas o zagueiro Léo Pereira em campo devido às ausências de Gabriel Magalhães e Marquinhos. A reformulação não diminuiu o ritmo da equipe, que logo ampliou com o jovem atacante Rayan, aproveitando uma roubada de bola de Igor Thiago sobre o goleiro Mosquera, que estava fora da meta.
A goleada se desenhou com naturalidade na etapa complementar. Aos 14 minutos, após tabela e corta-luz de Danilo Santos na entrada da área, Lucas Paquetá bateu de canhota para fazer o quarto gol. Pouco depois, Igor Thiago sofreu pênalti do goleiro panamenho, assumiu a cobrança e converteu, marcando o quinto. Na reta final da partida, Danilo Santos deixou o seu e ampliou para o Brasil, enquanto Carlos Harvey ainda encontrou tempo para descontar para o Panamá, fechando o placar em 6 a 2.