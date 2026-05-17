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Em clássico pegado, Ceará vence o Fortaleza de virada e cola no G-6 da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 20:52:00 Editado em 17.05.2026, 20:59:58
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O Ceará derrotou o Fortaleza, por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de um grande público na Arena Castelão, o time alvinegro saiu atrás do placar, mas teve força para fazer dois gols no segundo tempo, com Melk e Júlio César.

O resultado levou o Ceará aos 13 pontos, subindo para a nona colocação. Mas o time colou no G-6, já que quem fecha o grupo é o Goiás, também com 13, mas com uma vitória a mais (4 a 3). O Fortaleza segue com 15 pontos, mas agora em quinto lugar.

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O primeiro tempo começou equilibrado, com muita disputa de bola e forte marcação no meio-campo. O Ceará mantinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio do Fortaleza.

O placar foi inaugurado aos 27 minutos, em uma descida do time tricolor pela direita. Maílton foi derrubado por Dieguinho dentro da grande área, gerando a marcação do pênalti. O próprio Maílton executou a cobrança rasteira e abriu o marcador na Arena Castelão. O Ceará tentou retomar o controle do jogo antes do intervalo, mas não conseguiu agredir a meta do goleiro Vinícius Silvestre, enquanto o Fortaleza apostou em contra-ataques sem sucesso.

Na etapa complementar, a postura ofensiva do Ceará surtiu efeito logo aos 12 minutos, quando o jovem meia Melk recebeu um passe de Enzo Lodovico dentro da grande área e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro Vinícius Silvestre para empatar o jogo.

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A virada alvinegra aconteceu dez minutos depois, aos 22, em uma jogada de bola parada. Melk cobrou escanteio na primeira trave e o camisa 18, Júlio César, antecipou-se à marcação para cabecear firme para o fundo das redes.

O Fortaleza buscou o ataque na reta final e criou chances com Miritello, mas o sistema defensivo do Ceará segurou a vantagem até o encerramento da partida.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (23), às 16h, quando visita o Novorizontino no interior paulista pela décima rodada da Série B. O Fortaleza terá um compromisso decisivo na quarta-feira (20), às 21h, diante do Sport, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste.

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FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 FORTALEZA

CEARÁ - Bruno Ferreira; Alex Silva (Enzo), Éder, Luizão e Fernando (Sánchez); Diego (Lucas Lima), Júlio César e João Gabriel; Melk, Gustavo Prado (Giulio) e Fernandinho (Matheus Araújo). Técnico: Mozart Santos.

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FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Maílton, Luan Freitas, Lucas Gazal e Maurício Muruci; Ronald (Paulo Baya), Rodrigo Santos (Lucca Prior), Lucas Sasha e Pochettino (Welliton); Vitinho (Rodriguinho) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Maílton, aos 27 minutos do primeiro tempo; Melk, aos 12, e Júlio, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Diego, Alex Silva e Enzo (Ceará); Maílton, Luan Freitas, Vitinho e Miritello (Fortaleza).

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ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO E RENDA - Não disponível.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

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