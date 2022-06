Em casa, Espanha empata com Portugal em estreia na Liga das Nações

(via Agência Estado)

Espanha e Portugal estrearam na Liga das Nações da Uefa com um empate por 1 a 1, na tarde desta quinta-feira, no estádio Benito Villamarín, na cidade de Sevilha. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, mas passou em branco.

Com isso, ambas as seleções iniciaram com um ponto no Grupo 2, que tem na liderança a República Checa, que surpreendeu, também nesta quinta-feira, ao derrotar a Suíça por 2 a 1, na Eden Arena, na capital Praga.

O resultado mantém a superioridade da Espanha contra Portugal. As seleções se enfrentaram em 38 oportunidades, com 16 vitórias dos espanhóis, 17 empates e seis triunfos portugueses.

Sem seu principal jogador em campo, Portugal viu a Espanha tomar a iniciativa do duelo e abrir o placar logo aos 24 minutos. Em bela jogada de contra-ataque, Gavi avançou pela esquerda e cruzou. Sarabia ficou com a bola e acionou Morata, que mandou para as redes.

A Espanha continuou pressionando, mas viu Portugal crescer nos minutos finais. André Silva mandou perto da trave. Bernardo Silva e João Moutinho também tentaram, mas não conseguiram o empate.

No segundo tempo, Portugal foi com tudo para cima e Rafael Leão exigiu grande defesa de Unai Simón. O empate acabou vindo após a entrada de Cristiano Ronaldo, embora ele não tenha participado do lance. Concentrando a marcação espanhola, o atacante viu Ricardo Horta aparecer livre de marcação e, após cruzamento de João Cancelo, deixar tudo igual, aos 36 minutos.

Nos instantes finais, a Espanha ainda desperdiçou grande chance. Após arremate de Sarabia, Diogo Costa espalmou e Jordi Alba, sozinho, finalizou para fora, na última oportunidade da equipe espanhola de vencer o embate.

Na próxima rodada, a Espanha visita a República Checa no domingo, às 15h45. No mesmo dia e horário, Portugal enfrenta a Suíça, em casa.

HAALAND DEIXA SUA MARCA

Pela Liga B da competição, a Noruega venceu a Sérvia por 1 a 0, fora de casa. O gol da partida foi marcado pelo badalado Erling Haaland, reforço do Manchester City. Pelo mesmo Grupo 4, a Suécia bateu a Eslovênia por 2 a 0, longe da sua torcida.

Confira os demais resultados da Liga das Nações:

Israel 2 x 2 Islândia

Chipre 0 x 2 Kosovo

Irlanda do Norte 0 x 1 Grécia

Bulgária 1 x 1 Macedônia do Norte

Geórgia 4 x 0 Gibraltar

Estônia 2 x 0 San Marino