Em 'casa alugada', Santos tropeça contra o Ceará e vê VAR roubar a cena

(via Agência Estado)

Imbatível nos últimos seis jogos realizados na Vila Belmiro, o Santos resolveu mudar de casa para o confronto contra o Ceará. A decisão acabou custando caro ao time do técnico Fabián Bustos, que ficou no 0 a 0 com o Ceará neste sábado, em Barueri. O confronto teve ainda o VAR como destaque.

O recurso acabou sendo decisivo em dois lances capitais da partida, primeiramente ao anular o gol de Léo Baptistão. Depois, por indicar uma agressão fora do lance que culminou com a expulsão de Richard, do Ceará. O árbitro acabou voltando atrás em sua decisão nas duas vezes em que foi chamado.

A equipe da Vila Belmiro, que vinha de derrota para o Goiás e agora acumula um tropeço diante do Ceará, tem 11 pontos na classificação, enquanto o Ceará segue na zona do rebaixamento ocupando a vice-lanterna com cinco pontos.

O Santos tem uma semana decisiva onde decide a sua classificação na Copa Sul-Americana. Nesta terça, o time recebe o Banfield, na Vila Belmiro, pelo Grupo C da competição. Líder da chave, a equipe paulista se classifica com uma vitória. O Ceará, que lidera o Grupo G do torneio continental, viaja até a Argentina, onde encara o Independiente. Um empate garante a equipe cearense na sequência da competição.

Apostando em seu bom retrospecto como mandante, Bustos optou por uma escalação ofensiva, com quatro atacantes, muita imposição física e uma marcação alta. Marcos Leonardo teve duas boas chances de abrir o placar. Atuando como referência no ataque, ele contou com a entrega de Léo Baptistão e Jhojan Julio, que tiveram a missão de ajudar na armação e também chegar com força na frente.

A exemplo da última partida contra o Flamengo, o Ceará teve em Mendoza uma grande arma nos contragolpes. Como o Santos adotou uma estratégia ofensiva, os espaços oferecidos em seu campo de defesa eram explorados pela equipe nordestina. O goleiro João Paulo precisou trabalhar pelo menos em duas oportunidades para não ser vazado na etapa inicial.

O Santos voltou ligado em alta voltagem em com menos de dez minutos perdeu duas chances muito boas dentro da área. O bom início inflamou a torcida que passou a jogar junto fazendo bastante pressão. E essa combinação de força das arquibancadas aliada à disposição dos atletas santistas teria dado certo não fosse a intervenção do VAR. Lucas Pires foi acionado pela esquerda e cruzou para Léo Baptistão completar para o gol e fazer 1 a 0.

O VAR, no entanto, entrou em ação e solicitou que o juiz olhasse a origem da jogada observando um puxão de camisa envolvendo Zé Roberto e Angulo. Após consultar o vídeo, o árbitro Savio Pereira Sampaio voltou atrás em sua decisão e anulou o gol.

O segundo tempo reservou ainda outro lance capital que teve interferência do VAR, que indicou agressão de Richard em Jhojan Julio. Após rever o lance, o juiz expulsou o atleta do Ceará.

Mesmo com um homem a mais, o Santos não conseguiu levar vantagem. A partida ficou catimbada e os atletas dos dois times passaram a pressionar o árbitro na maioria dos lances. Ele chegou a dar nove minutos de acréscimo em função das seguidas paralisações. Já sem estratégia para furar a retranca cearense, o Santos pressionou, mas não conseguiu vazar o gol de João Ricardo ficando no empate sem gols em Barueri.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 X 0 CEARÁ

SANTOS - João Paulo; Madson (Lucas Braga), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Léo Baptistão (Lucas Barbosa); Jhojan Julio (Ricardo Goulart), Marcos Leonardo e Bryan Ângulo (Rwan). Técnico: Fabián Bustos.

CEARÁ - João Ricardo; Michel (Luiz Otávio), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho e Lima (Nino Paraíba); Mendoza (Yuri Castilho), Zé Roberto (Cléber) e Erick (Richardson). Técnico: Dorival Junior.

CARTÃO AMARELO - Jhojan Julio (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Richard (Ceará)

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 1.038.325,00.

PÚBLICO - 25.697 pagantes.

LOCAL - Estádio do Barueri, em Barueri (SP).