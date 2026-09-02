Em busca do tetra, Medina segue sem vencer na WSL e vê brasileiros brilharem

Gabriel Medina segue sem vencer uma etapa do Circuito Mundial de Surfe, a WSL, em inglês. O atleta viu sua melhor chance de quebrar o jejum que dura mais de três anos na final de Fiji desta quarta-feira, 2, após perder para Cole Houshmand.

A última vez que o brasileiro se sagrou campeão de uma etapa da liga foi em abril de 2023, quando o surfista bateu Griffin Colapinto em Margaret River. Depois daquela ocasião, Medina não conseguiu mais triunfar, tendo a terceira posição como seu melhor resultado no ano seguinte, em 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já em 2025, o atleta sofreu uma grave lesão que o deixou de fora da temporada. Enquanto treinava em Maresias, São Paulo, o brasileiro teve um rompimento do tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo ao tentar executar uma manobra aérea.

Agora, em 2026, Medina teve a primeira oportunidade de quebrar o período sem títulos em Margaret River, local em que havia sido campeão pela última vez. Porém, o atleta viu George Pittar derrotá-lo por menos de três pontos de diferença.

MEDINA VÊ BRASILEIROS BRILHAREM NA TEMPORADA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da seca de títulos, o tricampeão Gabriel Medina ainda observa seus amigos brasileiros tendo desempenhos melhores que o dele.

Exemplo disso são Ítalo Ferreira, atual primeiro colocado do ranking, e Yago Dora, atual terceiro. Ambos já venceram uma prova na atual temporada. Yago também vem de seu melhor ano da carreira, quando foi campeão da WSL.

Mesmo assim, Medina ainda tem condições de subir na lista dos melhores da liga. O surfista atualmente está na quarta posição e ainda tem mais cinco etapas para poder mudar sua situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SURFISTA TEM TRÊS TÍTULOS E BUSCA QUARTO

Gabriel Medina conquistou três títulos mundiais da WSL, em 2014, 2018 e 2021, além de somar 17 vitórias em etapas do Championship Tour (CT) ao longo da carreira. Atualmente, o surfista busca o tetracampeonato.

O brasileiro também conquistou a Vans Triple Crown of Surfing, conhecida como Tríplice Coroa Havaiana, em 2015. Antes disso, em 2013, havia sido campeão mundial júnior da WSL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2024, Medina conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Naquele mesmo ano, também foi campeão mundial do ISA World Surfing Games nas disputas individual e por equipes.