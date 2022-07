Em 2º jogo de Richarlison, Tottenham empata amistoso com Sevilla por 1 a 1

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O brasileiro Richarlison fez seu segundo jogo com a camisa do Tottenham na manhã deste sábado e ainda não marcou seu primeiro gol pelo novo time. Em amistoso de pré-temporada disputado na Coreia do Sul, o time de Londres empatou por 1 a 1 com o Sevilla, com gols marcados por Harry Kane e por Ivan Rakitic. A partida em solo sul-coreano teve bom público, com 43,998 espectadores.

continua após publicidade .

Richarlison começou como titular e deixou o campo logo no intervalo, assim como o compatriota Lucas Moura. Outro brasileiro, Emerson Royal entrou no time do Tottenham durante o intervalo. Novos contratados, Bissouma e Fraser Forster testaram positivo para covid-19 e não puderam estrear pelo time inglês. Já o zagueiro Lenglet, que já jogou pelo Sevilla, ainda não se juntou ao elenco do Tottenham. No lado do Sevilla, o volante brasileiro Fernando foi titular.

O jogo não teve grandes oportunidades e o Sevilla ficava mais com a bola. Na metade do primeiro tempo, Harry Kane acertou um belo chute de fora da área, mas o gol foi anulado por impedimento do inglês. Papu Gómez também arriscou de fora minutos depois e parou em boa defesa de Lloris.

continua após publicidade .

Com muitas trocas nos dois times, o segundo tempo teve mais ação. O brasileiro Richarlison deixou o gramado no intervalo para a entrada de Kulusevski. Lucas Moura também saiu, já Emerson Royal veio para campo. O Tottenham abriu o placar logo aos 5 minutos. Son realizou um belo giro, Kane bateu colocado e fez 1 a 0. O empate do Sevilla veio aos 19 minutos, com o croata Ivan Rakitic acertando um belíssimo chute de primeira de fora da área.

Os dois times aproveitaram a oportunidade para rodar o elenco. Após muitas substituições e uma queda no ritmo da partida, as chances ficaram escassas. No fim do duelo, o Sevilla ainda teve uma boa chance, que passou perto da trave. O confronto terminou empatado por 1 a 1.