Em 18º no Brasileirão, Avaí anuncia a demissão do técnico Eduardo Barroca

Chegou ao fim a passagem de Eduardo Barroca no Avaí. O empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, no último domingo, na Ressacada, em Florianópolis, foi a gota dágua para a diretoria, que anunciou na manhã desta segunda-feira a saída do treinador.

"O Avaí Futebol Clube informa que Eduardo Barroca não é mais técnico do clube. O desligamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (12). O Avaí agradece o profissional pelos serviços, ciente da dedicação e empenho em todo o processo. O Leão deseja sucesso em seus novos projetos", comunicou o clube.

Agora, a diretoria vai ao mercado em busca de um substituto para a reta final do Brasileirão. O departamento de futebol do Avaí vai conceder uma entrevista coletiva na terça-feira para falar sobre a mudança.

A pressão em cima de Eduardo Barroca, que já era grande, aumentou depois do nono jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Após o empate com o Athletico-PR, os quase dez mil torcedores presentes na Ressacada vaiaram o treinador e pediram a sua saída.

Contratado em fevereiro deste ano, Barroca dirigiu o Avaí em 34 partidas na temporada, somando Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão. Foram oito vitórias, 10 empates e 16 derrotas.

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18º lugar, com 25 pontos, o Avaí volta a campo no sábado, contra o Atlético-MG, às 16h30, na Ressacada, pela 27ª rodada.