Elvis volta aos treinos e pode reforçar Ponte Preta contra o Ceará na Série B

Preocupada em pontuar para buscar o terceiro jogo sem derrota e continuar se afastando da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta teve uma boa notícia nesta quarta-feira. O experiente meia Elvis voltou a treinar e pode ser a principal novidade do time na partida diante do Ceará, fora de casa, no próximo domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 18h.

Elvis foi poupado da partida contra o Botafogo-SP, que terminou sem gols no último final de semana, por conta de dores no joelho. Mas sem dores e reavaliado pelo departamento médico, ele treinou normalmente, sem restrições e arrancou sorrisos do técnico Pintado.

Caso mantenha um ritmo bom nos próximos treinos, tem tudo para começar jogando. Por conta disso e pelo retorno de Artur na lateral-esquerda após cumprir suspensão, o técnico Pintado deve fazer mudanças no time.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação com 27 pontos. O Tombense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 20.