Elvis retorna e Ponte Preta pode ter força máxima para encarar o Sport na Série B

Para voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Moreira vive expectativa de contar com praticamente força máxima diante do Sport. Ele tem a possibilidade de repetir uma escalação pela primeira vez na competição.

A Ponte Preta sofreu muito com desfalques até agora, seja por suspensões ou por lesões. O último a ficar de fora foi Elvis, que recebeu o terceiro cartão amarelo e agora volta a ficar à disposição.

Sem novas baixas, a tendência é que a escalação seja a mesma usada no dérbi com o Guarani, que terminou empatado sem gols. A escalação foi a base utilizada no acesso e título da Série A2 do Campeonato Paulista.

A principal dúvida está na lateral-direita. Mailton foi poupado no empate sem gols diante do ABC e disputa posição com Luiz Felipe. O volante Felipinho, também com dores musculares, é outra dúvida. Se esses dois forem liberados, a Ponte Preta terá força máxima.

Uma possível escalação da Ponte Preta conta com Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.

Sem conseguir embalar na Série B, a Ponte Preta soma 11 pontos, em 15º lugar, perto da zona de rebaixamento. O jogo diante do Sport, pela 12ª rodada, será realizado no domingo, às 11h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Os pernambucanos integram o G-4, em quarto lugar, com 20 pontos, mesmo com dois jogos a menos, vindo de três vitórias seguidas.