Ellen Froner conquista a medalha de bronze no Grand Slam de Paris de judô

Depois de ficar nove meses afastada do judô por causa de uma lesão no ligamento do joelho, a brasileira Ellen Froner conseguiu um importante resultado neste domingo ao garantir um bronze no Grand Slam de Paris de judô na categoria até 70 kg. A luta que assegurou a medalha foi diante da grega Elisavet Teltsidou. O terceiro lugar no pódio valeu 500 pontos para o ranking. Atual 40ª colocada, ele deve ficar próxima das 30 primeiras da lista.

"Estou retornando de uma cirurgia e fiquei nove meses afastada. Voltei na seletiva brasileira e consegui estar aqui para competir. Foi tudo muito difícil, mas esse resultado é fruto de nove meses de trabalho. Eu me preparei e deu certo", afirmou.

No caminho para obter a medalha, Froner superou a australiana Aoife Coughlan nas oitavas de final e, na luta seguinte, derrotou a holandesa Kim Polling. O revés que tirou a chance do ouro veio nas semifinais, na derrota para a francesa Eve Marie Gahie no golden score.

Na disputa do bronze, o combate foi marcado pelo equilíbrio. Com um wazari para cada lado, a disputa foi para o golden score. Na prorrogação a tensão se manteve, mas a judoca grega acabou tomando a terceira punição dando o bronze para Froner.

A medalha deste domingo é a segunda conquista do Brasil na competição. No primeiro dia de lutas no torneio realizado em Paris, o judoca brasileiro Daniel Cargnin conseguiu garantir a prata e um lugar no pódio.

Outros 12 brasileiros entraram em ação no tatame neste domingo. No feminino, Samanta Soares, Giovana Santos e Milena Silva caíram nas oitavas de final. Aléxia Castilhos também não teve um bom desempenho e acabou saindo na primeira rodada. No masculino, Marcelo Gomes, Rafael Buzacarini, Eduardo Bettoni e João Cesarino também não passaram das oitavas. Além deles, Rafael Macedo, Eduardo Yudy e Guilherme Schmidt também perderam suas lutas na estreia.