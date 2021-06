Eliminado, LeBron avalia a atual temporada da NBA como 'mentalmente desgastante'

Continua após publicidade

Mesmo fora dos playoffs da NBA após a derrota para o Phoenix Suns na noite de quinta-feira, LeBron James continua sendo uma das personalidades mais importantes do esporte mundial. Após ser eliminado e perder a chance de defender o título da liga, o astro do Los Angeles Lakers fez uma avaliação sobre a temporada como um todo, caracterizando-a como "mentalmente desgastante".

James foi perguntado sobre a edição atual da liga, em que os jogadores tiveram de seguir um rígido protocolo para conter a covid-19, com frequentes testes, viagens desgastantes e limitadas, além de jogar sem a presença de público nas arenas por um período. "Eu sempre penso no momento que estávamos na bolha para hoje. Está sendo desgastante. Mentalmente e fisicamente. Especialmente desgastante emocionalmente", disse.

"Não parar. Me comprometer com meu time, com meus colegas de equipe, com meu trabalho... Focar no trabalho e mentalmente estar afiado, mas o campeonato tem sio mentalmente desgastante. Todo time tem de fazer isso, obviamente. Para nós e para o Miami (Heat, finalista da última temporada), obviamente. A longa temporada na bolha, depois viemos aqui com um curto período de descanso para esta temporada... Tem sido bem desgastante", explicou o camisa 23.

Ele ainda falou que se dedica e se compromete com a franquia, com a comissão técnica e com os jogadores dos Lakers assim que precisam dele, mas que os Suns foram melhores nesta série. Aos 36 anos, as condições físicas de LeBron impressionam e ele bem que tentou liderar Los Angeles na defesa do título, mas o time da Califórnia acabou sendo superado por Phoenix, que se recuperou de uma desvantagem de 2 a 1 na série melhor de sete jogos para avanças às semifinais da Conferência Oeste.

Citado por LeBron, seu ex-time, o Miami Heat, também está de fora da disputa pelo título. A franquia da Flórida brigou pelo troféu com os Lakers na última temporada, mas acabou sendo eliminado pelo Milwaukee Bucks de Giannis Antetkounmpo por 4 a 0, logo na primeira rodada dos playoffs do Leste.

A atual temporada teve 72 jogos regulares, 10 a menos do que o habitual. Isto porque a pandemia do novo coronavírus acabou por atrapalhar o calendário do campeonato anterior, o que fez com que a janela de descanso entre uma edição do torneio e a outra fosse drasticamente reduzida. Para efeitos de comparação, a temporada vencida pelos Lakers terminou no dia 11 de outubro, sendo que o novo campeonato se iniciou no dia 22 de dezembro do ano passado.