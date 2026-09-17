Eliminado da Libertadores, Corinthians tem sede pichada e torcida pede saída de Memphis Depay

A eliminação do Corinthians na Copa Libertadores provocou os primeiros reflexos de crise no Parque São Jorge. Na manhã desta quinta-feira, 17 de setembro, os muros da sede social do clube amanheceram pichados com protestos direcionados ao atacante holandês Memphis Depay, apontado pela torcida como o principal responsável pela derrota por 1 a 0 para o Estudiantes na noite de quarta-feira. Entre as frases registradas no local, os torcedores escreveram "Fora Memphis" e "Salário de milhões, futebol de centavos", demonstrando insatisfação com o jogador que teve o contrato renovado no mês passado.

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A reação da torcida ganhou força após o camisa 10 desperdiçar a oportunidade de empatar a partida no último lance do confronto, na Neo Química Arena. O Corinthians teve um pênalti a favor, mas o atacante cobrou por cima do travessão, decretando a eliminação alvinegra no tempo normal, uma vez que a equipe precisava da igualdade para levar a decisão às cobranças de penalidade após ter empatado o jogo de ida por 1 a 1 na Argentina. O jogador já havia sido alvo de xingamentos por parte das arquibancadas logo após o apito final.

Fora da disputa pelo título continental, o Corinthians passa a focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro para tentar estancar a crise. A equipe vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas na competição nacional e ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, mantendo uma vantagem de quatro pontos sobre o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

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Em meio à pressão sobre o elenco e com o trabalho do técnico Fernando Diniz questionado, a equipe volta a campo neste domingo, às 16h, quando recebe o Fluminense na Neo Química Arena buscando iniciar uma reação na temporada.