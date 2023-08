Eliminada da Copa Paulista, Ponte Preta pode ficar de fora da Copa do Brasil após 15 anos

Desde 2009, a Ponte Preta é figura carimbada nas fases da Copa do Brasil. Com a mudança do regulamento, o time de Campinas está praticamente fora da competição mais rentável do futebol brasileiro, quebrando uma sequência de 15 anos ininterruptos de participações. Eliminada na Copa Paulista ainda na fase de grupos, agora a Ponte Preta teria que ser campeã da Série B do Campeonato Brasileiro para participar da edição de 2024.

Uma tarefa quase que impossível, devido à oscilação da equipe, que ocupa a 13ª colocação, com 27 pontos. Atualmente, a distância para o líder Sport é de 22 pontos. Desde 2009, a Ponte Preta acumula participações ininterruptas a nível nacional. Nesta temporada, caiu na segunda fase, eliminada pelo Brasil de Pelotas-RS.

Na Copa Paulista, a Ponte Preta irá cumprir tabela nas últimas três rodadas. O time de Campinas não venceu nenhum jogo e amarga a lanterna do Grupo 2, com apenas dois pontos de 21 disputados.

Antes da mudança do regulamento, o campeão do Paulista da A2 conquistava a vaga para a Copa do Brasil, que também era feita pelo Ranking de Clubes da CBF. Agora, o estado de São Paulo tem direito a seis vagas na Copa do Brasil, sendo elas os cinco melhores colocados do Paulistão, mais o campeão da Copa Paulista.

Pela Série B, a Ponte Preta volta a campo no domingo, às 18 horas, quando visita o Ceará, na Arena Castelão, na capital cearense, pela 24ª rodada.