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Eliminação do River Plate define chaveamento das quartas da Sul-Americana; veja os confrontos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A eliminação do River Plate, com derrota por 8 a 7 nos pênaltis para o Santa Fe, da Colômbia, após empate por 1 a 1 no tempo normal, preencheu a última vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time colombiano vai enfrentar o Vasco.

Esse duelo está do mesmo lado do chaveamento que São Paulo x Boca Juniors. Os sobreviventes dessas duas partidas se enfrentam na semifinal.

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As outras partidas das oitavas de final foram disputadas na semana passada. River e Santa Fe ainda não haviam se enfrentado pela rodada de volta porque a partida de ida foi adiada em uma semana em razão do forte terremoto que devastou a Colômbia. Jogado no dia 19 de agosto, o primeiro confronto terminou empatado por 1 a 1.

O primeiro brasileiro a garantir a classificação foi justamente o clube paulistano. No duelo de ida, empatou fora de casa com o Bolívar em 1 a 1 e, na volta, venceu o adversário por 3 a 1 para avançar. Logo em seguida, foi a vez do Boca Juniors confirmar a classificação.

A equipe argentina enfrentou o Deportivo Recoleta e passou sem sustos depois de marcar sete gols no agregado, com 3 a 1 na ida e 4 a 0 na volta. Agora, os dois clubes se enfrentam por uma vaga na semifinal.

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Em outro dos confrontos das oitavas, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro decidiram a vaga apenas no segundo jogo. O time do interior paulista havia perdido por 1 a 0 na ida e viu, nos minutos finais, a chance de seguir na disputa escorrer entre os dedos. O Alvinegro de Minas marcou no fim e deixou tudo igual em 2 a 2, resultado suficiente para colocar o Atlético nas quartas.

O Santos também confirmou sua presença na próxima fase diante do Macará. O Peixe havia vencido por 2 a 1 na Vila Belmiro e segurou o empate sem gols no Equador para garantir a vaga. Agora, a equipe brasileira terá o Atlético-MG pela frente nas quartas de final.

Outro brasileiro a avançar foi o Vasco. A equipe carioca enfrentou o Olimpia, do Paraguai, e garantiu a classificação após empatar em 0 a 0 na ida e vencer o confronto de volta por 4 a 1. Agora, o time de Pedro Emanuel enfrenta o vencedor entre Santa Fe e River Plate, que empataram em 0 a 0 no primeiro encontro. Devido aos desastres na Colômbia, o duelo inicial foi adiado e realizado apenas na última quarta-feira, 19. Portanto, o clube do Rio ainda aguarda a definição do adversário nas quartas de final.

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O Montevideo City Torque também garantiu sua vaga nas quartas de final. Depois de vencer o Tigre por 1 a 0 na Argentina, o time uruguaio voltou a levar a melhor no segundo confronto, desta vez por 2 a 1, no Estádio Centenário. Com o resultado, fechou o confronto em 3 a 1 no agregado e avançou às quartas.

Por fim, o Botafogo enfrentou o Cienciano pela última vaga nas quartas de final. Depois de perder por 6 a 1 no primeiro confronto, no Peru, o time carioca precisava reverter a desvantagem para seguir na competição, mas não conseguiu. O clube alvinegro venceu apenas por 1 a 0 e ficou pelo caminho.

CONFIRA TODOS OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL:

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- São Paulo x Boca Juniors

- Santa Fe x Vasco

- Atlético-MG x Santos

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- Montevideo City Torque x Cienciano

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Copa Sul-Americana eliminação Futebol River Plate
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