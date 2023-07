Elenco do Universitario posa com faixa em apoio a preparador preso por racismo no Brasil

O Universitario, do Peru, voltou a demonstrar apoio ao preparador físico do clube, Sebastián Avellino, que está preso no Brasil por se dirigir a torcedores corintianos imitando macaco e fazendo gestos racistas. Após jogo pelo Campeonato Peruano nesta sexta-feira, o time perfilou em campo com uma faixa em apoio ao preparador: "Estamos contigo Sebastián A."

O gesto de apoio aconteceu antes da partida, que terminou com vitória do Universitario por 2 a 0 sobre o Comercio. O time peruano publicou foto da faixa em suas redes sociais e as postagens foram marcadas por diversos comentários criticando a postura do clube.

Esta não foi a primeira vez que o Universitário demonstrou apoio a Sebastian Avellino Vargas. O clube havia soltado um comunicado criticando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e questionando a versão da Secretaria de Segurança Pública. "Nas últimas horas, a honra de um profissional de nosso clube tem sido manchada. Sebastián Avellino tem sido tratado como delinquente no Brasil, passando a noite detido, o que consideramos como algo inadmissível."

Três torcedores do Corinthians foram ouvidos como testemunhas. Dois dias após o caso, vídeos divulgados nas redes sociais revelam que o profissional fez gestos de macaco em direção à torcida alvinegra durante aquecimento dos reservas. Além dos vídeos, que circulam nas redes sociais, torcedores já haviam declarado ter visto os gestos racistas do preparador físico.

Na denúncia, também consta que Avellino chamou um grupo de torcedores de "monos" ("macacos", em espanhol). Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o habeas corpus solicitado pela defesa.

Corinthians e Universitario voltam a se enfrentar na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana, no estádio Monumental, em Lima. No confronto de ida, o time brasileiro venceu em casa por 1 a 0 e possui a vantagem do empate.