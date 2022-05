Elenco do São Paulo acorda com terremoto em Santiago antes de duelo com o Everton

Da Redação

O elenco do São Paulo acordou assustado, nesta quarta-feira, em Santiago, onde se prepara para o duelo com o Everton, pela quarta rodada do Grupo D da Copa sul-americana. Tudo por causa de um terremoto magnitude de 5,3, segundo o Centro Sismológico Nacional chileno, que atingiu a capital do país.

Como sempre ocorre em casos de terremoto, outros pontos do país e tremores de menor intensidade também foram relatados. Um treino está previsto para o time ainda nesta quarta-feira, antes da viagem para Viña de Mar, local da partida pela competição sul-americana.

Thiago Couto, Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Luciano. Esta deve ser a formação do São Paulo para a partida, que, em caso de vitória, vai garantir praticamente o time do técnico Rogério Ceni nas oitavas de final, com duas rodadas de antecedência.

O São Paulo venceu os três jogos disputados (12 pontos), enquanto o Everton soma apenas quatro, após uma vitória, um empate e uma derrota. Ayacucho acumula três, enquanto o Jorge Wilstermann conquistou apenas um.