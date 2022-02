Elenco do Palmeiras recebe recomendações sobre viagem para o Mundial

Da Redação

A segunda-feira no Palmeiras foi diferente nesta manhã. Acostumados aos trabalhos físicos e na academia antes dos treinos no gramado, os jogadores iniciaram o dia participando de uma atividade interna incomum: ouviram uma palestra preparatória para a viagem rumo ao Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos.

continua após publicidade .

Os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance alertaram o elenco sobre cuidados e procedimentos antes da viagem entre São Paulo e Abu Dabi, marcada para quarta-feira. A maior preocupação é com a alimentação e o sono dos atletas entre esta segunda e o dia da viagem.

O clube quer reduzir os eventuais problemas de jet lag após a viagem e facilitar a adaptação dos atletas ao fuso horário local do Mundial, que está sete horas à frente do brasileiro. Na última edição do torneio, que também contou com a participação do time brasileiro, os jogadores apresentaram problemas neste processo de adaptação.

continua após publicidade .

Depois de receberem as orientações, os atletas foram a campo para um treino dividido em três partes pelo técnico Abel Ferreira. Na primeira, o elenco fez trabalho de posse de bola e marcação em campo reduzido. Em seguida, na parte tática, os jogadores treinaram construção de jogadas.

A parte final contou com jogadores que apresentavam menor desgaste físico. Eles foram divididos em dois grupos para treinos específicos de ataque e defesa. Os demais fizeram apenas uma atividade de complemento físico.

Antes da viagem para o Mundial, o Palmeiras vai enfrentar o Água Santa, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Já contando com um jogo antecipado logo na estreia, o time de Abel já vai para sua quarta partida neste Estadual. Nas anteriores, venceu duas e empatou uma, com o São Bernardo, por 1 a 1, no domingo.

No Mundial, a estreia do Palmeiras está marcada para terça da próxima semana, dia 8 de fevereiro. O adversário do time brasileiro vai sair do duelo entre Al Ahly e o Monterrey, que se enfrentam no sábado.