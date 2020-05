Elenco do Guarani na Série B deve ser quase o mesmo do Paulistão

Se o Paulistão ainda não tem data para terminar, muito menos o Campeonato Brasileiro da Série B tem para começar. Mas algo parece certo: o elenco do Guarani vai ser praticamente o mesmo nos dois campeonatos.

A prioridade da diretoria é manter o grupo que vinha realizando boa campanha no Estadual até a paralisação por conta da pandemia do coronavírus. E isso está bem encaminhado, conforme revelado pelo executivo de futebol Michel Alves.

"A ideia é trabalhar com cerca de 30 jogadores, contando os goleiros e os jogadores da base. O grupo não vai mudar muito do que temos aqui no momento", revelou o dirigente.

Adotando a política "pés no chão", o Guarani não vai sair ao mercado apenas para contratar e depois não conseguir honrar seus compromissos. Mas isso não quer dizer que o elenco está fechado para contratações.

"Se aparecer algo estamos prontos. Se aparecer algo que dá para fazer, vamos fazer. Mas sempre com os pés no chão, sem fazer algo que depois a gente tenha que dar explicação lá na frente", explicou Michel Alves.

Recentemente, questionado sobre a chegada de reforços, o técnico Thiago Carpini revelou que o sistema defensivo não vai sofrer mudanças. O clube, inclusive, teria conversas com uma ou duas peças para os setores de meio-campo e ataque.