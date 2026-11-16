Duas chapas se tornaram uma. Na noite desta segunda-feira, José Renato Quaresma abriu mão da candidatura à presidência do Santos para se unir como vice do grupo liderado por Maurício Maruca.

Em reunião ocorrida no in´cio da noite, Rodrigo Marino abdicou do cargo de vice de Maruca para abrir espaço a Quaresma, que deixa de lado a candidatura para a eleição do próximo dia 12.

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A chapa tem também o reforço de Caio França, deputado estadual pelo PSB-SP. França e Marino, em caso de vitória, teriam cargos de liderança, como por exemplo uma posição no Comitê de Gestão.

Essa é a segunda movimentação nos bastidores, que faz o Santos sair de prováveis cinco para apenas três candidatos à presidência - Marcelo Teixeira não oficializou o nome para a reeleição.

Na semana passada, Wladimir Mattos também desistiu de concorrer para ser o vice da chapa liderada por Ivan Luduvice.

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Nos bastidores, Luduvice e Maruca vão concorrer com Marcelo Teixeira, que deve oficializar a candidatura nos próximos dias.