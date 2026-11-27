Rozallah Santoro e Sérgio Janikian, presidenciáveis do Corinthians, protagonizaram um momento tenso no debate da BandNews desta sexta-feira, 27, o último antes do pleito marcado para 28 de novembro. Após discussão sobre a idoneidade de membros de seus grupos, o candidato a vice-presidente na chapa 1, que estava na plateia, xingou o líder da chapa 5 de "vagabundo".

O embate ocorreu ainda no primeiro bloco, quando Janikian disse que devolveria uma provocação de outro debate e questionou o porquê de Joaquim Arruda ter, supostamente, problemas com recolhimento de impostos. O dirigente não gostou, levantou de sua cadeira, o xingou e foi retirado do evento.

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"Esta semana, a gente foi surpreendido com uma história de problemas de recolhimento de impostos do seu vice-presidente. Explique se aqueles 83 processos de empresas que ele tem e mais 10 de pessoa física de não recolhimento de impostos, execuções fiscais e falta de pagamento de indenizações", questionou o presidenciável.

Rozallah devolveu dizendo que seu companheiro de chapa entregou todas as certidões negativas necessárias para participar da eleição e provocou Janikian ao citar uma condenação em segunda instância do adversário por crime contra a ordem tributária, emitida através de processo na Justiça de Santa Catarina. Inicialmente, ele foi impedido de participar da disputa, mas conseguiu o lugar através de recurso.

"Uma pena que seja esse o assunto do debate, mas ele não está respondendo processo criminal. Ele não está descondenadao em segunda instância, não está esperando um novo julgamento e não está correndo risco de, se assumir, venha a se destituir", respondeu o candidato da chapa 1. "Ele não tem nenhum apontamento quando você fala das grandes empresas. Isso se chama compliance", seguiu.

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Janikian, por sua vez, criticou Rozallah por ele "não saber" o que seria trabalhar no mundo empresarial. "Diferentemente dele, eu pago meus impostos. Dificuldades tributárias nós, empresários, que acho que você não sabe porque não é, temos muitas", disse.

Quando o debate foi ao intervalo, Joaquim Arruda ameaçou o presidenciável da chapa 5 de "expor quem ele é" e que ele teria perdido a eleição no momento em que entrou no assunto. "Agora todo mundo vai saber quem você é", bradou o candidato a vice-presidente, da plateia.

"Três anos no camarote e não pagou, só pagou para ser candidato. Você acabou de perder a eleição, porque agora o clube todo vai saber quem você é. Agora todo mundo vai saber quem você é. Eu tenho o recibo aqui, ó. Você é um vagabundo, rapaz", continuou Joaquim, enquanto era retirado pelos seguranças.

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Outros momentos do último embate entre os candidatos antes do pleito do próximo sábado englobaram a profissionalização dos esportes, responsabilidade fiscal, recuperação do Parque São Jorge e implementação da SAF. Os dois últimos, amplamente discutidos tanto nas perguntas de um para o outro quanto as feitas pela imprensa.

O vencedor da eleição à presidência do Corinthians comandará o clube no triênio 2027-2029 e será o sucessor de Osmar Stábile, que não concorre a mais um mandato e nem formalizou apoio oficial a qualquer chapa. A votação será em cédulas e com mesários independentes, contratados exclusivamente para a disputa. Os demais candidatos são: André Castro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Mendes, além de Rozallah e Janikian.