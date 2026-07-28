El Salvador receberá Mundial de Surfe de 2027, classificatório para a Olimpíada de Los Angeles

A Associação Internacional de Surfe (ISA) confirmou que a edição de 2027 do World Surfing Games será realizada em El Salvador. A competição acontecerá entre os dias 22 e 30 de maio, nas ondas de La Bocana e El Sunzal, em Surf City, e será uma das principais etapas do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

O Mundial distribuirá vagas nominais para atletas da África e da Oceania - uma por gênero em cada continente - para a Olimpíada. Além disso, classificará quatro homens e quatro mulheres para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027, competição que também valerá vagas olímpicas, com um representante de cada gênero garantindo classificação direta para Los Angeles.

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A competição ainda dará uma vaga olímpica aos Comitês Olímpicos Nacionais das seleções masculina e feminina mais bem colocadas, repetindo o modelo de classificação adotado na edição de 2026 do torneio.

Desde 2019, El Salvador recebeu 11 eventos organizados pela ISA, incluindo duas edições do Mundial que serviram como classificatório para os Jogos Olímpicos. Para o presidente da entidade, Fernando Aguerre, o país se consolidou como um dos principais destinos do surfe internacional.

"O World Surfing Games de 2027 será o primeiro evento da ISA a classificar surfistas nominalmente para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Temos orgulho de continuar essa parceria com El Salvador, que já protagonizou momentos inesquecíveis na trajetória olímpica do surfe", afirmou.

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A ministra do Turismo de El Salvador, Morena Valdez, destacou que a realização do evento faz parte da estratégia nacional Surf City, criada para fortalecer o país como destino do surfe mundial, atrair investimentos e impulsionar o turismo antes da Olimpíada de 2028.