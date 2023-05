Eintracht Frankfurt vence Stuttgart de virada e vai à final da Copa da Alemanha

(via Agência Estado)

Em uma partida cheia de alternativas, o Eintracht Frankfurt derrotou o Stuttgart por 3 a 2, nesta quarta-feira, na casa do rival, e garantiu presença na decisão da Copa da Alemanha, diante do RB Leipzig. A final da competição está marcada para o dia 3 de junho, e o palco vai ser o estádio Olímpico de Berlim.

Contando com o apoio das arquibancadas, o Stuttgart fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo, em um belo gol de Tiago Tomás. Com espaço para arriscar o chute, ele acertou uma bela finalização e estufou a rede dos visitantes aos 19 minutos.

O Stuttgart conseguiu levar a vantagem mínima para o intervalo, mas no segundo tempo veio a virada do Frankfurt. Aos cinco, N'Dicka empatou e, aos dez, Kamada marcou o segundo gol calando o estádio.

O Stuttgart sentiu o golpe, deu espaços em sua defesa, e Kolo Muani, aos 32 minutos, fez 3 a 1 para o Frankfurt cobrando pênalti. Millot ainda diminuiu a diferença, mas o time mandante não teve forças para buscar o empate e amargou a eliminação diante de seus torcedores.

Atual campeão da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt vai aproveitar o período até a decisão para fazer ajustes na equipe visando a disputa do torneio com o RB Leipzig. Em situação delicada no Campeonato Alemão, o Stuttgart agora vai concentrar suas energias em tentar fugir da zona do rebaixamento. O time é o décimo quinto colocado na classificação e contabiliza 28 pontos.