Edvan Cervantes é host do maior podcast de apostas esportivas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Podcasts tem crescido muito nos últimos anos, se tornando uma nova ferramenta para estar bem próximo daquela pessoa que é fã do assunto abordado. Dentre os muitos tipos de podcasts, os esportivos estão sempre em alta, sendo o futebol a maior paixão de muitas nações.

continua após publicidade .

Qualquer investidor esportivo certamente já ouviu falar sobre Edvan Cervantes, fundador e host do maior podcast de apostas esportivas da América Latina, o "Show de Bola Podcast".

Trader esportivo de sucesso há quase 5 anos, Edvan levou todo o seu conhecimento na área para o YouTube e decidiu compartilhar com seus seguidores as histórias de inúmeros nomes do ramo. Entre os entrevistados, estiveram Ricardo Fulltrader, Fabio Nettuno, Christian Mundo Bet, entre outros.

continua após publicidade .

Edvan conta o motivo de ter fundado o podcast:

"Sempre tive o desejo em ajudar de alguma forma as pessoas a se capacitarem gratuitamente sobre esse assunto tão delicado ainda no Brasil. Encontrei na criação do podcast essa oportunidade!"

No "Show de Bola Podcast", o trader fala sobre as apostas esportivas com seus entrevistados, abordando início da carreira como trader, gestão de banca, estratégias utilizadas por cada um, dentre outros assuntos relacionados aos investimentos.

continua após publicidade .

“Foi um projeto totalmente despretensioso e conseguimos pouco a pouco alcançar esse patamar. Fico muito feliz em ajudar milhares de pessoas a terem consciência sobre o mercado!”, conclui o trader.

QUEM É EDVAN CERVANTES:

Edvan se tornou referência no meio das apostas esportivas após todo o seu desempenho de sucesso no ramo. Ele começou sua trajetória em 2018, após trabalhar em um banco e conhecer mais de perto o mundo dos investimentos.

continua após publicidade .

O investidor começou a criar suas próprias estratégias para alavancar nas suas apostas, trabalhando sua própria mente e estudando os cenários e suas probabilidades. Com seu talento no meio, em pouco tempo se tornou um dos maiores nomes em investimentos esportivos, sendo procurado por iniciantes que desejavam se aprimorar.

Ele conta sobre algumas de suas estratégias mais usadas:

continua após publicidade .

“Para mim, ser um bom investidor esportivo conta com alguns passos primordiais, como construir um mindset de investidor, ter tempo disponível para analisar os jogos, escolher apenas um mercado para atuar nos investimentos, seguir a gestão de banca e validar seus métodos”, explica Edvan.

Hoje, além de trader esportivo reconhecido no mercado das apostas, ele faz seu sucesso ter mais notoriedade através da criação de conteúdo.

Acompanhe: @edvan.cervantes

YouTube: @traderedvancervantes