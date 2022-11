Eduardo Coudet chega a Belo Horizonte para iniciar trabalho no Atlético-MG

(via Agência Estado)

O argentino Eduardo Coudet já está em solo brasileiro par iniciar os trabalhos no Atlético-MG. O substituto de Cuca desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira à noite e já se reúne com os dirigentes do novo clube nesta terça-feira para iniciar o planejamento para 2023.

"Muito contente, muito feliz", disse o treinador em seu desembarque em Belo Horizonte. Ainda um tanto tímido, garantiu que conhece o elenco com o qual trabalhará, mas já adiantou aos dirigentes que gostaria de ao menos três reforços, na defesa, meio-campo e no ataque.

Coudet assinará contrato até dezembro de 2023 e sua grande missão é resgatar a competitividade da equipe mineira após uma temporada abaixo do esperado, com eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil e somente a sétima colocação no Brasileirão - defendia o título, mas ficou 23 pontos atrás do campeão Palmeiras.

Será a segunda passagem do técnico argentino pelo Brasil. Em 2020, ele fazia grande trabalho no Internacional, mas optou por pedir demissão após receber proposta tentadora do Celta de Vigo, no Campeonato Espanhol. Saiu de Porto Alegre com o time gaúcho na liderança do Brasileirão, classificado às oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil.

O aproveitamento acima de 61% e a campanha positiva no Sul despertaram o interesse da diretoria do Atlético-MG, que resolveu investir novamente em uma argentino após não ter obtido êxito com Antonio Mohamed, que virou alvo da revolta da torcida pelas apresentações fracas e acabou demitido em julho.