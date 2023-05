Edinho visita mausoléu do pai e fala em comprar a marca Pelé: 'Esse é o meu desafio'

(via Agência Estado)

Edinho, filho de Pelé, foi o único familiar a marcar presença no mausoléu do Rei do Futebol nesta segunda-feira, dia 15, quando o Memorial abriu espaço para a visitação do público. Ele chegou ao local pouco antes de o espaço ser aberto em Santos. Edinho conversou com jornalistas, abraçou amigos e posou para fotos ao lado do túmulo do pai, que morreu dia 29 de dezembro de 2022.

"Ainda sentimos muita dor, mas é reconfortante tanto carinho e homenagens. Nós, da família, descobrimos que o Pelé era do mundo, então nada mais justo que abrir o espaço para o público", explicou Edinho, que confessou um novo projeto dos Arantes do Nascimento. O filho do rei admitiu o interesse da família de comprar a marca Pelé, que atualmente pertence a empresa Sports 10.

"Na verdade, hoje eu busco reunir investidores para estar a frente de novo da marca Pelé. É uma coisa até simples em termos de conceito, mas é um desafio porque há valores altos. Esse é o meu desafio, o meu sonho em poder realmente representá-lo em todos os sentidos, não somente como familiar, mas profissionalmente também", explicou. Pelé vendeu sua marca para a empresa a fim de ela explorar tudo o que podia por duas décadas.

Edinho também comentou da relação da família com Joe Fraga, que representa a empresa detentora da marca Pelé. "O Joe Fraga é um operador, não é o proprietário. E, sem dúvida, estamos em contato sempre com ele. É uma relação saudável, profissional, mas o meu desejo é que isso possa evoluir da forma que eu idealizo". Uma das intenções dos familiares de Pelé é que outras homenagens sejam feitas na cidade de Santos. Vale lembrar que o Brasileirão 2023 leva sua marca.

"Eu tenho um sonho de poder realmente criar um projeto que vá gerar uma experiência, junto com a secretaria de turismo da cidade de Santos e com o Santos Futebol Clube. Criar uma experiência onde podem vir a Santos, a Vila Belmiro, Memorial das Conquistas, Museu Pelé, pontos marcantes da trajetória da vida dele e, claro, no fim dessa experiência, passar por aqui e se despedir dele", disse Edinho.

MAUSOLÉU DE PELÉ

O mausoléu onde está o corpo de Pelé, no Memorial Necrópole Ecumênica, um cemitério vertical, em Santos, foi aberto para visitação do público nesta segunda-feira, conforme prometido pela família. O monumento é revestido por placas douradas de alumínio e conta com quatro painéis. Dois deles exibem os gols de Pelé e os outros dois, a comemoração com o tradicional soco no ar do jogador. O visitante pode ver o túmulo de Pelé e tudo o que foi construído em volta dele.

Para visitar o local, o interessado deve entrar no site do memorial e se cadastrar gratuitamente. Serão liberadas 60 visitas por dia, divididas em 30 no período da manhã e outras 30 no período da tarde. A recomendação é para evitar aglomeração. Milhares de pessoas foram ao seu velório na Vila Belmiro, incluindo o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por falência de múltiplos órgãos, após enfrentar um câncer no cólon. Ele sempre quis que as homenagens a ele fossem feitas em vida.